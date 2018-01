Denuncian que una calle mal señalizada es "una trampa" para los turistas

Un vecino de la zona céntrica denunció que un tramo de la calle Bolívar entre Santa Fe y Corrientes de la mano izquierda es una "trampa" para los automovilistas porque, si bien está prohibido estacionar, la pintura amarilla no existe más sobre el cordón y el cartel está oculto detrás de las plantas.

El joven envió a 0223 un video en el que se ve cómo los agentes de Tránsito quieren retirar un Peugeot estacionado en infracción, con el freno de mano puesto. "Le dieron para atrás y para adelante para ver si las ruedas cedían", señaló y agregó: "¿Quién cubre los gastos si el auto se rompe?".

"Desde Bolívar y Buenos Aires hasta Santiago del Estero no se puede estacionar porque es corredor libre. Del lado izquierdo no está todo el cordón amarillo pintado y los carteles de prohibido estacionar están detrás de las plantas. Si no sos de Mar del Plata, estacionás ahí porque la encontrás vacía y cuando pasa Tránsito te deja multas o te acarrea el auto", explicó.