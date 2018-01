El intendente promulgó ordenanza para que Mar del Plata se sume al Pacto Fiscal de Vidal

“Antes venir para acá, firmé el decreto de adhesión al Pacto Fiscal”. Eso fue lo que le transmitió el intendente Carlos Arroyo a la gobernadora María Eugenia Vidal en un encuentro que mantuvieron este lunes en el marco de la cena de gala solidaria anual que organiza la Fundación del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti (Fundami). Las palabras del jefe comunal provocaron una sonrisa en la cara de la mandaria provincial.

Antes del arribo de Mirtha Legrand a la fiesta, el intendente Arroyo saludó con la gobernadora Vidal quien llegó junto a la ministra Stanley de Desarrollo Social. El municipio acompaña en la noche y celebra la acción solidaria que permite más obras en el Hospital Materno Infantil pic.twitter.com/u5iMIWxIUS — Muni Mar del Plata (@MGPmardelplata) January 30, 2018

A través del decreto Nº 105, Arroyo promulgó la ordenanza que establece que el municipio de General Pueyrredon adhiere al Régimen de Responsabilidad Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa fue aprobada por mayoría en la pasada sesión extraordinaria del Concejo Deliberante. En ese contexto, el concejal del Pro, Guillermo Volponi, resaltó la importancia de la aprobación del expediente, entendiendo que “genera un importante beneficio para la ciudad de Mar del Plata”.

Durante la sesión, Volponi explicó que “somos conscientes y valoramos el esfuerzo que realiza por la ciudad la Gobernadora María Eugenia Vidal, contribuyendo para que Mar del Plata pueda salir de la crisis en la se encuentra como resultado de las malas administraciones de los años anteriores”. “Consideramos que es vital para todos los marplatenses contar con los instrumentos necesarios para poder dar respuesta a las demandas más urgentes de la gente, y esta es una vía más que válida para lograrlo”, sentenció el concejal de Cambiemos

En este sentido, Volponi indicó que “será por la aprobación de esta ordenanza a nivel local, en este ejercicio Mar del Plata recibirá unos 110 millones de pesos, fundamentales para el desarrollo de la gestión actual”.

Y comentó que “como representante de los vecinos, los concejales debemos ser responsables y trabajar por el bien general de la ciudad y de su gente, de la misma manera que lo hizo Gobernadora Vidal cuando inició gestiones con el gobierno de la nación para recuperar lo que le pertenece a los bonaerenses. Es por esas gestiones que ahora estos recursos pueden llegar a Mar del Plata y Batán como a los restantes municipios de la provincia”.

Para finalizar, Volponi detalló que “en el mismo sentido que lo hace el gobierno provincial, desde nuestra banca venimos trabajando fuertemente por mejorar las condiciones estructurales de la ciudad, y por generar fuentes de recursos genuinos para contribuir con el equilibrio de la gestión de gobierno local”.

Por su parte, los concejales de Unidad Ciudadana manifestaron su a la adhesión del municipio de General Pueyrredon al pacto de responsabilidad fiscal bonaerense. En ese sentido, afirmaron que “esta medida atenta directamente contra la autonomía municipal. El pacto fiscal de Cambiemos es extorsivo, ya que si los municipios no adhieren la Provincia los castiga: no les permite contraer deuda o asistencia financiera, y si adhieren, pero no cumplen las metas también son castigados”.

Y remarcaron: “Es lamentable que los intendentes se conviertan en gerentes de Cambiemos y tengan la obligación de cumplir metas para satisfacer a la gobernadora, aunque esas metas estén lejos de los intereses de los ciudadanos”.

Además, sostuvieron que “estamos completamente de acuerdo en que las cuentas de nuestro municipio estén en orden. Pero ese orden no puede ser a cualquier costo: ahogar a nuestros vecinos con tasas impagables, reducir servicios esenciales para la población o achicar la planta de empleados municipales sin medir las consecuencias”.

“Además, el pacto fiscal también viola el régimen de cálculo de jubilaciones. Cabe destacar que, a través de la reforma previsional, se les quita 100 mil millones a los jubilados, de los cuales 34 mil millones son de jubilados bonaerenses”, sentenciaron desde Unidad Ciudadana.

Mientras tanto, la presidenta del bloque de ediles de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, pidió más inversiones para Mar del Plata y Batán y dijo que los problemas que hay son por falta de proyectos y recursos, no por el gasto público, por lo que "las reducciones de presupuesto no van a arreglar nada". “Vemos que este pacto fiscal impulsado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires es un corsé para Mar del Plata, ya que restringe la capacidad de desarrollo y crecimiento que tiene la ciudad" afirmó.

"Desde el gobierno de Cambiemos se busca demonizar la inversión pública, cuando el verdadero problema es cómo se invierte y en qué, no el hecho de que el estado invierta, en el marco de un Programa de ciudad", subrayó.

"Los problemas más importantes que tiene la ciudad tienen su origen en la falta de inversiones por parte del Estado Municipal, a partir de las decisiones de la gestión de Arroyo: la basura, las luminarias, los centros de salud. Estamos peor que antes, sin servicios y con un déficit 5 veces peor", agregó la concejal pultista.

Y detalló que "hemos visto y seguimos viendo como se achica la inversión pública: el 147 ha desaparecido, al igual que las horas Peba y la Orquesta Infanto Juvenil, de la cual participaban 2000 chicos de nuestra ciudad. Se construían polideportivos barriales con recursos propios y hoy no se pueden terminar. Se construyó el Cema y se mejoraron los centros de salud, los mismos que hoy restringen sus servicios”.

"Queda claro que no es un problema de números, lo que falta es un proyecto de ciudad. Con todo el ajuste que se hizo aún los números están en rojo, sin obras y sin poder pagar los sueldos con recursos propios. No estamos de acuerdo con la adhesión a una ley que es un corsé, más que un programa de desarrollo y de crecimiento para nuestra ciudad", continuó.

A renglón seguido, recalcó que "consideramos a su vez que la adhesión al Pacto fiscal es un blanqueo de que ya no se va a gobernar en Mar del Plata. Que la ciudad se encuentra intervenida. Desde Acción Marplatense hemos creído siempre que la municipalidad tiene que brindar más y mejores servicios, que el Estado debe estar cerca de los vecinos, y fundamentalmente que los marplatenses son quienes conocen la realidad de la ciudad y quiénes deben gobernarla".

"No podemos votar la adhesión a esta Ley, ya que implicaría sacrificar los principios que han inspirado a Acción Marplatense desde su fundación: un Estado que mejora la calidad de la inversión pública y la búsqueda de una ciudad más justa e igualitaria", finalizó Claudia Rodríguez.