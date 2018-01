Damián Luengo se fue de Sansinena y analiza su futuro

Apenas terminó la primera fase del Torneo Federal A, Damián Luengo tomó una decisión que es difícil, habló con los dirigentes de Sansinena de General Cerri y llegó a un acuerdo para rescindir el contrato que lo vinculaba hasta junio de 2018. Como era de esperar, por su nivel mostrado en las últimas temporada y el semestre pasado en el equipo que pertenece a la Liga de Bahía Blanca, ofertas no le han faltado pero él espera tranquilo, se casó y entrena mientras define cuál será su futuro.

La vida del futbolista muchas veces lleva a este tipo de cosas. El "Paisano" se casó el 21 de diciembre y, cuando cualquier otro se hubiera ido de luna de miel, a disfrutar de un viaje, él se quedó entre su Balcarce natal y Mar del Plata entrenando, poniéndose a punto y esperando la mejor opción para continuar su carrera. Ahora, estudia esas ofertas y se ponen muchas cosas en la balanza antes de decidir. "El receso es corto y no me puedo dejar estar. Tengo que estar preparado para lo que venga, mi señora lo entiende, me acompaña y después tendremos tiempo de hacer este viaje pendiente", aseguró.

La salida de Alvarado, en junio de 2017, lo sorprendió y lo golpeó. Era el capitán, había tenido un muy buen nivel, pero Mauricio Giganti no lo iba a tener en cuenta. Sin embargo, las puertas de una categoría a la que le ha dado mucho se abrieron rápidamente y el destino fue bastante cercano, en el recién ascendido Sansinena, donde se convirtió en un referente y una de las figuras de la mitad de la cancha. Pero la campaña no fue la esperada y por algunas situaciones que no lo hicieron sentir cómodo, no lo dudó un segundo y rescindió el vínculo por los seis meses que le restaban. "Fuí con muchas expectativas y después las cosas no eran como me las habían planteado, me fuí desgastando y como no me sentía cómodo preferí rescindir. Ya soy grande y también elijo estar en lugares donde esté cómodo y se trabaje de la manera que estoy acostrumbrado", señaló el "Paisa".

Ahora, mientras entrena en Mar del Plata, analiza posibilidades. El mercado del Federal A es chico, porque solo se pueden incorporar dos jugadores por puesto, pero ya hubo charlas informales con dos clubes. El Federal B comenzará recién a mediados de año, por lo que no se está moviendo y en el Federal C, son muchos los equipos de la zona que le preguntaron para contar con sus servicios, picando en punta Atlético Miramar, que será dirigido por Leonardo D'Urso. De todas formas, Luengo no se apura, analiza lo mejor desde lo futbolístico y personal y en los próximos días tomará una decisión sobre su futuro. "Estoy tranquilo, por suerte he recibido llamados y el mercado recién se está empezando a mover. Voy a decidir lo que sea mejor para mí y para mi familia", cerró el balcarceño.