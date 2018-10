Con una acción clave de De La Fuente, Argentina 3x3 está en cuartos

En su segunda jornada en los Juegos Olímpicos de la Juventud, la Selección masculina de básquet 3x3 disputó dos partidos este jueves para cerrar la fase regular. El equipo integrado por el marplatense Juan De La Fuente, Marco Giordano, Juan Hierrezuelo y Fausto Ruesga derrotó por 22-15 a Mongolia y luego cayó ante EEUU por 21-18.

De esta manera, los dirigidos por Juan Gatti finalizaron con récord de 3-1 y consiguieron la primera ubicación de su zona. El cruce de cuartos de final será el martes a las 16.30hs pero aún no se conoce el rival.

En primer turno, los chicos saltaron a la cancha sabiendo que una victoria los ponía automáticamente en la próxima ronda. No fue un partido fácil, porque del otro lado estaba Mongolia, que a pesar que no haber ganado en el torneo, es dueño de un estilo incómodo. Pero por tercera vez en tres presentaciones, a Argentina le sobró tiempo. El equipo de Juan Gatti ganó por 22-15 con una conversión de dos puntos por parte de Juan De La Fuente para sentenciar el duelo cuando todavía restaban dos minutos en el reloj. El propio De La Fuente fue el goleador con 9 puntos y 3/5 en conversiones de larga distancia. Marco Giordano, autor de 6 unidades, volvió a ser desequilibrante con su talento para jugar uno contra uno y hasta se lució con una volcada espectacular ante varios rivales que provocó el delirio del gran marco de público presente.

#Basquetbol3x3 ¡Final del partido! Argentina está en Cuartos de Final.

Los chicos derrotaron a Mongolia por 22-15 con otra tremenda demostración de talento y se aseguraron la clasificación. Desde las 14.30hs, cerrarán el grupo ante EEUU.



Así lo ganó Juan Esteban De La Fuente. pic.twitter.com/scmMIcrA9G — CABB (@cabboficial) October 11, 2018

En segundo turno, Argentina cerró la fase regular contra Estados Unidos sabiendo que no solo había asegurado la clasificación, sino que también el primer puesto de su grupo. De todas maneras, el Parque Urbano vivió un partidazo. Los norteamericanos comenzaron mejor y obtuvieron una temprana ventaja, pero Marco Giordano se encargó de nivelar las acciones y de ahí en más el duelo fue palo a palo. Estados Unidos, que ya no tenía chances de acceder a la siguiente ronda, no bajó la intensidad y estuvo más fino en el lanzamiento de larga distancia. Argentina dio muestras de cansancio y no pudo mantener el ritmo vertiginoso ni la efectividad de partidos anteriores. Tras el empate en 18, EEUU lo cerró mejor y liquidó la victoria por 21-18. Giordano fue el goleador con 9 puntos pero con apenas 6/13 de campo. Por primera vez en todo el torneo, los chicos lanzaron por debajo del 50% en sus lanzamientos.

A pesar de la derrota, Argentina cerró esta instancia con registro de tres victorias y apenas una caída para quedar primera en su grupo y acceder a cuartos de final. Ahora, los de Juan Gatti deberán esperar a la jornada del sábado para conocer a su próximo rival, que será el segundo del Grupo A, con el que se enfrentarán el martes 16/10 a las 16.30hs. De avanzar, las semifinales y los partidos por las medallas serán el miércoles 17/10.

POSICIONES

Argentina 3-1*

Rusia 3-1*

Estonia 2-2

EEUU 2-2

Mongolia 0-4

*Clasificados a cuartos de final

Fuente: prensa CABB.