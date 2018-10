El Provincial U17 se jugará en Mar del Plata

Martes 16/10

18hs. Central Bs. As. (Zarate) vs Ciclista (Junín)

20hs. Unión (MdP) vs Gimnasia (La Plata)

Libre: Bahiense del Norte (Bahía Blanca)

Miércoles 17/10

10hs. Unión (MdP) vs Central Bs. As. (Zarate)

10hs. Bahiense del Norte (Bahía Blanca) vs Ciclista (Junín) (cancha Quilmes)

Libre: Gimnasia (La Plata)

18hs. Bahiense del Norte (Bahía Blanca) vs Gimnasia (La Plata)

20hs. Unión (MdP) vs Ciclista (Junín)

Libre: Central Bs. As. (Zarate)

Jueves 18/10

10hs. Bahiense del Norte (Bahía Blanca) vs Central Bs. As. (Zarate)

10hs. Ciclista (Junín) vs Gimnasia (La Plata) (cancha Quilmes)

Libre: Unión (MdP)

17hs. Central Bs. As. (Zarate) vs Gimnasia (La Plata)

19hs. Unión (MdP) vs Bahiense del Norte (Bahía Blanca)

Libre: Ciclista (Junín)