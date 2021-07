Unión sacó pecho y se metió en cuartos de final

"Se va se va, se va se va, se va el Celeste para cuartos de final". Y por qué no se va a animar a soñar. Unión fue al sur en busca de uno de los dos boletos a la próxima instancia del Torneo Federal, la derrota con Zárate Basket complicó esa ilusión, pero apareció en toda su dimensión en el choque decisivo, ante el local Pérfora de Plaza Huincul, defendió con uñas y dientes, le ganó por 76 a 51 y se quedó con el pasaje a los cuartos de final.

Unión y Pérfora definían mano a mano el segundo pasaje que entregaba el cuadrangular “H” a los cuartos de final del Torneo Federal de Básquet. Y el arranque del juego se vivió como una final. El local, con el aliento de su gente, logró imponer su juego en los minutos iniciales y con Silva como eje logró ponerse arriba 13-9 en los 5 minutos iniciales. Unión no se desesperó nunca y el juego fue gol a gol hasta el final donde Pérfora metió un mejor cierre y se escapó a 7 (22-15).

Unión sabía que no había mañana. Los dirigidos por Ezequiel Santiago Medina mostraron porque fueron una de las mejores defensas de la División Buenos Aires. Anularon los circuitos del local, lo forzaron a tiros incómodos y dejando a los sureños anotar solamente 2 puntos en el cuarto. A partir de esa buena defensa, Unión encontró variantes en ataque y lentamente se fue agrandando para ponerse arriba del tanteador con un triple de Coco Piñero (24-25) faltando poco más de tres minutos para el final de la mitad. Con el aro propio bien cubierto, los “celestes” terminaron sacando una ventaja de 5 de cara a la segunda mitad.

A la vuelta de los vestuarios, Unión empezó a hacerse dueño del partido. Mauro Cerone estuvo muy firme en ambos costados de la pintura y detrás de los 6,75m caían bombas de Piñero y Bualó que hacían que Unión tuviera una ventaja de 2 dígitos (26-39) en 4 minutos. Con la diferencia a su favor, los marplatenses tuvieron a Burgos para que manejara los tiempos del juego a la perfección e irse al cuarto final 13 puntos arriba (40-53).

Los diez minutos finales tuvieron a Unión en su juego. La defensa estuvo fuerte y Pérfora no podía quebrarla y cuando lo hacía la bola no entraba. Unión se fue agrandando desde la defensa y cuando veía que el tanteador se iba abultando, la confianza crecía. Burgos y Bualó con la pelota en mano pudieron mover los hilos a su gusto y guiar a Unión a una victoria. Y no era una victoria más, era la que le daba el pasaje a los cuartos de final del Torneo Federal de Básquet.

Síntesis

Pérfora (Plaza Huincul) (51): Claris Mejías 7, Cuevas Paccoret 10, Barberis 2, Silva 19 y Fedele 9 (FI); Reyero 1, Lipreri 2 y Barrera 1. DT: Fernando Claris Mejías.

Unión (76): Burgos 7, Bualó 11, Piñero 18, Varas 3 y Cerone 20 (FI); Bellozas 5, Lofrano 3, Haag 2, Gómez Colloca 4, Quinteros 3 y Silber 0. DT: Ezequiel Santiago Medina.

Parciales: 22-15, 24-29 y 40-53.