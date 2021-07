Unión perdió y ya no depende de sí mismo

Es todo muy parejo. Como era de imaginar, no hay margen de error, y cualquier detalle te puede meter en la próxima instancia o finalizar la temporada. Unión que había sabido cerrar el juego contra Zárate Básket, erró libres claves en el final después de una buena remontada, perdió 79 a 75 con Pergamino Básket y quedó condicionado para lograr la clasificación. Primero deberá esperar un resultado que lo favorezca entre esos dos equipos, y después vencer a Estudiantes de La Plata para soñar con uno de los dos boletos.

En el duelo de ganadores de la primera fecha, Pergamino Básquet arrancó con todo. De la mano de los experimentados Mateo Bolivar y Tomás Zanzottera, los del norte de la provincia de Buenos Aires fueron mucho para Unión. Un parcial de 17-2 en casi 6 minutos de juego marcaba que los visitantes entraron afilados y el “celeste” lo sufría. Al local se le hizo muy difícil contener a los dos ex Liga Nacional, en ataque estaba muy errático y le costó más de 5 minutos anotar su primer tiro de cancha. Los de Ezequiel Santiago Medina intentaron acomodarse en defensa pero Bolivar y Zanzottera lograban siempre quebrar la defensa (9-22).

La segunda manga tuvo una mejoría de Unión en defensa y de apoco se empezaba a parecer al equipo que lo llevó a ser líder durante varias fechas de la fase regular. Agustín Bualó empezó a mostrarse en ataque y los buenos ingresos de Bellozas y Gómez Colloca ayudaban a acortar la desventaja (21-27) que llegó a ser de 18 en el primer cuarto. El entrenador visitante pidió minuto y la visita recuperó la ventaja de dos dígitos de la mano del siempre rendidor Benjamin Levato. Unión intentó cerrar mejor la mitad con Bualó y Piñero (33-37) pero Gallardo con un triple sobre el final dejó a la visita arriba por 7 (33-40).

A la vuelta del descanso largo, el juego pasó a ser palo a palo. En el golpe por golpe, la visita encontró a Mateo Bolivar para apagar los intentos de la visita. Unión, con mucho corazón, siempre fue al frente y buscaba estar siempre en juego. El perímetro de Unión encontró un par de buenos pasajes con Bualó y Burgos y se ponía a 5 con un bombazo de Varas promediando el cuarto. La visita banco la arremetida y a pesar de un triple de Burgos sobre el final, quedó arriba por 4: 55-59.

Los 10 minutos finales fueron muy intensos. Unión apretó el acelerador y logró ponerse a una posesión con un triple de Tomás Gómez Colloca y un doble de Mauro Cerone promediando el cuarto (60-62). Parecía que el local había encontrado el envión anímico, pero Levato con un bombazo lo paró. Unión nunca se dio por vencido y siguió yendo al frente. Bolivar con un triple volvía a sacar una ventaja de 8 puntos faltando 2 minutos y parecía que empezaba a cerrar el triunfo. Pero no. Los minutos finales no dieron respiro. Con Bualó, Burgos y Bellozas, Unión quemó los últimos cartuchos y casi se lo lleva. Erró desde la línea de libres mientras que Pergamino no falló y se terminó quedando con el triunfo por 79 a 75.

Mañana se cierra el cuadrangular en Mar del Plata con Pergamino Basquet vs Zárate Basket desde las 16 horas y desde las 18.30, Unión se cruzará con Estudiantes de La Plata.

Síntesis

Unión (75): Burgos 8, Bualó 18, Varas 3, Piñero 5, Cerone 19 (FI); Lofrano 2, Haag 0, Gomez Colloca 5, Bellozas 15 DT: Santiago Medina

Pergamino (79): Bolivar 26, Zanzottera 18, Totonesi 3, Gandoy 14, Moya 2 (FI); Gallardo 3, Levato 9, García Cano 0, Gonzalez 0, Fontana 2, Arlego 2 DT: Pagula

Parciales: 9-22, 33-40 y 55-59.

Estadio: "El Quincho", de Unión.