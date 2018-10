Testimonios y todo lo que dejó la caída de Aldosivi ante River

(0223 EN BUENOS AIRES)

El vestuario de Aldosivi en el estadio Monumental mostró conformismo de acuerdo a las palabras de sus protagonistas. El ajustado 0-1 ante River dolió, al tratarse de la tercera caída en cuatro partidos, pero en el plantel comprendieron que fue una buena actuación.

"Creo que hicimos un muy buen partido, que se abrió con un golazo. A partir de la expulsión de nuestro jugador cambia un poco, luego se nivela. Lo más justo hubiera sido un empate", declaró el arquero y capitán Luciano Pocrnjic, el primero en salir a hablar con la prensa. "Nos retrasamos tras la expulsión, estábamos jugando más adelantados al margen de los muy buenos jugadores que tiene River, Tienen la suerte de convertir, y se nos hizo cuesta arriba", añadió. Respecto al golazo sufrido por el "pibe" Cristian Ferreira, manifestó: "Fue un remate muy fuerte, sorprende el disparo por la velocidad, se metió justo en el palo". Para el experimentado arquero, "más allá del resultado, nos vamos conformes".

***

Más optimista y conforme se mostró Gustavo Álvarez, el entrenador de Aldosivi: "Me parece que el equipo fue muy respetuoso de la idea, en lo que respecta al compromiso del desarrollo del modelo de juego propio. Confrontado con el rival, me parece que nos permitió controlarlos y por momentos superarlos. Hacer un trámite parejo, con llegadas y remates repartidos. La efectividad del disparo de media distancia marcó la diferencia en el resultado pero no en el trámite", sostuvo con seguridad. El conductor táctico del conjunto portuense agregó: "El equipo se asemejó bastante a lo pretendido, teniendo en cuenta el rival, que potencia todo lo hecho por el equipo. Se creció respecto a los últimos dos partidos como visitante". Y dijo que no preocupa el resultado, porque el equipo mostró "crecimiento" respecto a los partidos anteriores y el desarrollo del torneo: "Sin dudas que perder genera amargura, pero lo del equipo fue muy bueno".

***

A los 3 minutos del segundo tiempo, el miramarense Leonel Galeano vio la segunda amarilla y dejó a Aldosivi con diez jugadores. Una infracción sobre Lucas Pratto en la puerta del área que realmente no fue. Esa acción frenó un gran inicio de complemento de los marplatenses. El protagonista de esa acción, expresó: "No discutí con el árbitro porque ya era cosa juzgada, pero la segunda falta no fue, Pratto hace contacto a propósito y cae". El exIndependiente acotó: "Habíamos hecho un muy buen primer tiempo. Propusimos más, tuvimos más juego y la pelota. El resultado es injusto"

Galeano, ante Rodrigo Mora.

***

En River, la Libertadores es la obsesión. Fue el tema del sábado, en el canto en las tribunas y en la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo. Cómo el "Millonario" remontará la serie que pierde 0-1 con Gremio, cuando juegue el martes 21.45 horas en Porto Alegre. Pero el DT exitoso de River -el más ovacionado antes y después del encuentro- fue sincero al analizar el partido, cuando dijo que su equipo ganó "con un gol de otro partido". "Fue un partido difícil, sobre todo por estar en el medio de los duelos de copas. Por suerte pudimos ganarlo con un golazo de otro partido de (el juvenil Cristian) Ferreira".

***

Claro que este partido con Aldosivi no generaba más expectativa en los hinchas que alentar al plantel de River de cara al gran duelo del martes. Por eso, el marco no fue el mejor. Al inicio del partido, el estadio Monumental se mostraba en un tercio de su capacidad. Aunque luego, incluso con el partido empezado, ingresaron más hinchas y la tarde tuvo más calor.

***

Aldosivi sufrió la quinta derrota en el torneo, la tercera en las últimas cuatro presentaciones. Siempre que perdió, no convirtió goles. Además, es la tercera caída como visitante. Lo cual marca un déficit de reacción en estas situaciones adversas, especialmente lejos de Mar del Plata.

Pero también se da una particularidad: ante Vélez, Godoy Cruz y ayer River, perdió sus partidos con remates de media distancia. Matías Vargas lo hizo a los 68 minutos en el estadio Amalfitani; el pibe Valentín Burgoa a los 58 minutos en Mendoza; y ayer el también juvenil Ferreira a los 10 del complemento. Siempre, en el segundo tiempo.

***

El próximo partido de Aldosivi será el sábado próximo, 13.15, ante Banfield. Luego, visitará a Talleres de Córdoba, el viernes 9 a las 19. Gustavo Álvarez no contará con Leonel Galeano el sábado, expulsado. Leonardo Sánchez aparece como reemplazante natural (ingresó en buena forma ante River).

Lo mejor del partido: