Defensor del Pueblo: la Justicia hizo lugar al amparo y votarán 205 ONGs

El proceso de elección de la Defensoría del Pueblo se vio interrumpido la semana última por la presentación judicial de cinco candidatos por las ONGs que denunciaron irregularidades en la conformación el padrón. La Justicia, este lunes, resolvió hacerse lugar al amparo y ordenó que se les permita votar a las 205 ONGs que se habían anotado originalmente.

La titular del Juzgado Civil y Comercial 6 Gabriela Desábato había suspendido por cinco días hábiles la elección hasta analizar la presentación realizada por cinco candidatos: Leonardo Dorsch, Juan Aiello, Alejandro Fuscaldo, Claudio Jaime y Ricardo Saracino.

Si bien a lo largo del proceso se habían eliminado cerca de 200 entidades porque no cumplían con los requisitos establecidos para poder votar, a último momento 67 entidades fueron retiradas del padrón. Los denunciantes afirmaron que el motivo fue que no estaban inscriptas como asociación civil, cuando esto no era un requisito para formar parte de la elección.

Finalmente, este martes la jueza hizo lugar al planteo y ordenó que se les permita votar.

Cabe recordar que el lunes último, Luis Salomón fue electo defensor del Pueblo como representante de las sociedades de fomento, mientras que el miércoles Fernando Rizzi fue reelecto por los colegios profesionales.