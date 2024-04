Sponsoreo de espacios públicos: Montenegro busca avanzar en padrinazgos de plazas y escuelas

El intendente Guillermo Montenegro destacó avances en el padrinazgo de distintos sectores públicos, escuelas así como los trabajos que se realizan en la Peatonal San Martín y La Rambla.

En conferencia de prensa, el jefe comunal adelantó que la Municipalidad está "avanzando en 15 proyectos puntuales de distintos espacios públicos para que tengan un padrinazgo y tenga que ver con el cuidado de ese espacio público y el uso. Que son para la gente", dijo.

Montenegro sostuvo que a él "no le molestan las críticas" y defendió el padrinazgo, al explicar que la intención se da en un marco de crisis y de "ponerse creativos" para "lo que tiene que ver con el mantenimiento del espacio público, de obra de infraestructura que se viene realizando en lugares como el Parque Industrial o incluso en mejoras de Distrito Tecnológico".

"Me decían que era como privatizar el espacio público", apuntó y argumentó: "A mí no me asusta a ver el nombre de alguien que ayuda a la ciudad para que ese espacio público sea utilizado por los vecinos. Al contrario, creo que es la forma de devolverle algo a la ciudad", remarcó y a modo de ejemplo ponderó las acciones realizadas en la Plaza del Agua.

"Vamos a seguir trabajando con distintas empresas que tenemos en nuestra ciudad y también viéndolo y se puede transformar también en lo que tiene que ver con padrinazgo de escuelas o padrinazgo a otros servicios", completó.

Asimismo, mencionó las obras públicas que el estado municipal ejecuta en la Peatonal San Martín y cuestionó la "promesa de campaña" del gobernador Axel Kicillof de renovar La Rambla, que tuvo un llamado a licitación, que como sucede con numerosas obras, no prosperó.

"No solamente se incumplió lo que se dijo que se iba a hacer, sino que habiendo sido lanzada la licitación que era muy pequeña, no se llevó adelante. Y esto siendo jurisdicción provincial, que también está incluido en dos presupuestos provinciales, vamos a seguir reclamando que se realice y sin perjuicio no nos vamos a quedar ahí, sino desde el municipio vamos a seguir trabajando en todo lo que tiene que ver, por más que no sea jurisdicción nuestra", manifestó el jefe del Ejecutivo.