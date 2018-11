En el Día Mundial Contra la Obesidad, presentan denuncias contra Coca Cola y Pepsi

En el Día Mundial Contra la Obesidad, la ONG Consumidores Argentinos informó sobre dos denuncias presentadas contra las empresas Coca Cola y Pepsi por violación al derecho a la información y a la salud en el etiquetado de sus productos.

"Ambas empresas en productos bebibles, etiquetan frutas que los productos no contienen y si lo tienen, es una proporción mínima. Lo que sí tienen, es altos niveles de azucares agregados, señalados por la OMS como uno de los causantes de la epidemia de obesidad mundial, lo que no advierten, tal como sucede en otros países", remarcaron en un comunicado.

"A modo de ejemplo denunciamos que Pepsi Gatorade Uva, donde observamos que en sus integrantes no hay nada que contenga esta fruta. La única mención a la misma en su integración es un " aroma a uva". Lo mismo sucede con Paso de los Toros Pomelo, que cuando vemos sus ingredientes, nada hay de la fruta promocionada y solo existe la mención a "Aroma artificial a Pomelo", señalaron desde Consumidores Argentinas.

"En el caso de Coca Cola, Powerade Zero de Manzana, ni siquiera hay fruta alguna, y el Powerade de Manzana ION 4, no solo no tiene manzana sino que tiene limón", denunciaron desde la ONG.

Los representantes de Consumidores Argentinos sostienen que las empresas no advierten nada "sobre el consumo de azúcar elevado que significa consumir esos productos".

Ante esta situación, las empresas fueron denunciadas ante las Oficinas de consumidor y la justicia, en el marco de los planes de acción por la prevención de las enfermedades no trasmisibles, la lucha contra la obesidad y el acceso a alimentos sanos y seguros y la eliminación de ambientes obesogénicos indicados por la OMS.