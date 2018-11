Bono de fin de año: "6 de cada 10 empresas pequeñas no van a poder pagarlo o tendrán problemas para hacerlo"

Luego de que este martes la CGT acordara con el gobierno el pago de un bono de fin de año de 5 mil pesos para los trabajadores, el titular de la Unión Industrial Marplatense (UIM), Nelson Siniscalchi, consideró que la medida "es buena" pero que "6 de cada 10 empresas pequeñas no van a poder pagarlo o van a tener problemas para pagarlo". Por eso, los empresarios evalúan solicitar créditos fiscales para luego deducir importes por impuestos.

En diálogo con Radio 10 Mar del Plata, Siniscalchi reconoció que los empresarios no fueron consultados y que la medida corresponde a "una decisión particular del gobierno".

"Está muy bien que el empleado tenga un aliciente a su trabajo, en un momento que la está pasando muy mal, que no le alcanza. En ese aspecto no lo vemos mal", destacó el titular de la IUM. "El problema es otro: 6 de cada 10 empresas pequeñas no van a poder pagarlo o van a tener problemas para pagarlo".

El empresario hizo referencia a la falta de producción de las firmas locales por la crisis económica y recordó que una encuesta realizada en Mar del Plata mostró que hay un 40 o 45% de capacidad ociosa en las fábricas. "Por lo tanto, la rentabilidad de las empresas es muy pequeña", remarcó.

"Entre los empresarios se está barajando la posibilidad de solicitar al estado que de alguna forma ponga algo, porque acá siempre estamos poniendo los que producimos. Que nos den un crédito fiscal para que después lo utilicemos con alguno de los impuestos que tenemos que pagar", afirmó Siniscalchi.

Por último, el representante de los industriales recordó que "estamos haciendo terribles esfuerzos para mantener a los empleados" y dijo que, si bien valora las ideas del gobierno de fomentar la exportación de productos, "el verdadero motor del país está en el consumo interno".