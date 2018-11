La lluvia volvió a empeorar las calles del sur de Mar del Plata

Desde el viernes Mar del Plata y buena parte del país padece un período de mal tiempo con precipitaciones fuertes y aisladas, con cerca de 87 milímetros de agua acumulada. Pero este malestar que puede ocasionar a cualquier vecino, se torna en una situación de angustia para miles de vecinos de la zona sur de la ciudad, que si no cuentan con vehículo propio, obligatoriamente deben usar botas de lluvia y exponerse a los accidentes por el barro y el agua que tienen sus calles. Algunos deben caminar hasta 30 cuadras para tomarse un colectivo.

“El barrio desde el 2015 a esta parte está abandonado: no hacen ningún trabajo serio de fondo como es encargarse de la cuestión hidráulica para solucionar los desagües. Sí han hecho arreglos de poca calidad de material, como en la cuadra del 511 G, que hace un mes finalizó la obra y la calle ya se convirtió en una caminata lunar. Resulta al final peor el remedio que la enfermedad”, explicó Cecilia Zampini, presidenta de la Sociedad de Fomento Acantilados, en diálogo con 0223.

La fomentista agregó que por esta realidad, “en el barrio no se puede vivir sin botas de lluvia” aunque esto no evita que la gente sufra accidentes por pisar sobre terreno no firme.

“Muchos vecinos se han lastimado con esquinces, quebraduras de omóplatos o piernas y nadie de hace cargo de estos gastos”, razonó Zampini y agregó que el estado de la ruta 11 tampoco es el ideal “con baches o inundada porque no tiene banquinas”.

Por su parte Mirta Mangano, presidenta de la Asociación Vecinal de San Patricio, coincidió que el estado de las calles “no es el mejor” pero aclaró que “esta situación no es de ahora porque el barrio hace 30 años que está abandonado”.

Por último María Inés Benítez, titular de la sociedad de fomento de Playa Serena sostuvo a diferencia de otras veces “no vimos inconvenientes por la lluvia porque el Municipio está realizando obras. Tenemos el 70% de las calles reparadas”, explicó.

Pero por otra parte, cuestionó el colectivo no entra al barrio por la calle principal por las obras: “Hay vecinos de San Patricio o de San Carlos, que deben caminar entre 15 a 30 cuadras para tomarse el colectivo. Habría que corregir el recorrido hasta que finalicen las obras”, concluyó Benítez.