Presentaron el Triatlón Olímpico Series de Mar del Plata

Este jueves se presentó oficialmente la competencia en la Villa Gainza Paz. De la misma participaron el presidente de ISSports, Hernán Ibañez; la presidenta y el vicepresidente del Ente Municipal de Turismo, Gabriela Magnoler y Jorge Zanier; el concejal Mario Rodríguez (UCR), la doctora Paola Juan, del SAME; el profesor Gabriel De Cunto (operativo de seguridad en playas) y los triatletas marplatenses Iván Anzaldo, Diego Serdá y Christian Carletto.

"Es difícil perdurar 20 años, y más en un deporte como el nuestro que es complicado de organizar. Lo hacemos con mucha pasión y nos gusta. Y nos gusta hacerlo en Mar del Plata, donde estamos desde el 2002 y no paramos de trabajar", comentó Ibañez, al respecto de los 20 años de la empresa organizando eventos deportivos.

Y, seguidamente, hizo hincapié en el novedoso circuito y en un aspecto fundamental para la empresa: la seguridad. "El circuito que ideamos para la etapa de febrero, que es el mismo que haremos el domingo, le gustó mucho a la gente. Al estar centralizado parque cerrado y llegada en un mismo lugar, el público puede ver la largada, las transiciones y la llegada, lo que lo hace más interesante. Todo en una ciudad donde los corredores disfrutan muchísimo el ir en todo momento visualizando la costa, algo impagable".

El SAME aportará equipamiento de última tecnología, una camioneta armada con una carpa que cuenta con desfibriladores, respiradores, tablas, oxígenos; tres ambulancias con chofer, médico y enfermero, todos intercomunicados con la central y entre sí. "El evento está certificado como cardioprotegido. Vamos a tener motos en el recorrido con desfibriladores -como ya hacemos hace 3 años- con la gente de Cruz Roja en distintos lugares del recorrido, lo que hace que en dos minutos cualquier moto llegue a cualquier siniestro que pudiere ocurrir".



"Invertimos mucho en seguridad en el evento, no sólo en las calles, sino también en el agua. Contaremos con ocho embarcaciones, dos de las cuales tienen desfibriladores; Cruz Roja y SAME tienen sus bases en la playa; además de 15 kayakistas y 10 tablas de surf que van a estar en todo el recorrido, y 20 guardavidas más 20 aspirantes que van a estar en playa", rescató Ibañez.

Más de 400 triatletas nacionales e internacionales han apostado a El Olímpico, que se desarrolla sobre distancias de 1,5 kilómetros de natación; 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo.

El Triatlón de Mar del Plata tendrá partida y llegada en la Plazoleta Almirante Brown (allí estará ubicado el parque cerrado), recorriendo las aguas del Mar Argentino en un circuito boyado; y el trazado asfáltico que pasa por Playa Varese, Playa Chica, Parque San Martín, Playa Grande, Base Naval, Punta Iglesia y La Perla.

Entre los elite se cuentan el bonaerense Flavio Morandini (2 veces triunfador en Mar del Plata; ganador en febrero último), los marplatenses Iván Anzaldo (segundo en febrero), Diego Serdá y Christian Carletto, los representantes del Team Reynado Carolina Cardoso y Nicolás Rosenbaum ambos podio en la última edición, la bahiense María de los Ángeles Schwamm (cuarta en febrero) y el formoseño Ibrahim Alucin. Como hecho destacado, en la presentación se conoció la confirmación para correr de la máxima exponente histórica del deporte en Argentina, la marplatense Bárbara Buenahora, quien buscará su primer triunfo en el Olímpico de su ciudad.

Todos los participantes del Triatlón Olímpico de Mar del Plata contarán con remera oficial, kit con dorsal, chip electrónico, presentes de sponsors, servicios de hidratación y alimentación a lo largo del circuito y en la llegada, servicios médicos y de masajes y medalla finisher para quienes completen la prueba.

El Gobierno de la Provincia pondrá en disputa la copa BUENOS AIRES PROVINCIA para los mejores bonaerenses (dama y caballero) ubicados en la general. Y el Diario La Capital de Mar del Plata entregará la Copa LA CAPITAL al mejor triatleta marplatense de la general.

Habrá 40.000 pesos a distribuir en el top 3 de ambas ramas, trofeos y presentes. Se premiará con trofeos a los 5 primeros de cada una de las 11 categorías por edades en ambas ramas.

El Olímpico cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que lo ha declarado De Interés Provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Deportes; y el Municipio de General Pueyrredon que lo declaró De Interés Turístico vía el EMTur. Asimismo, tiene el aval del EMDeR.

El país en el Olímpico

Representantes de 12 provincias de Argentina competirán en el Triatlón de Mar del Plata: Buenos Aires, CABA, Córdoba, Formosa, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Chubut, Río Negro, Mendoza y San Juan. Además, estarán presentes triatletas provenientes de Rochester Hills, estado de Michigan (Estados Unidos)