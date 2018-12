Abad: “La agenda de Mar del Plata debe estar enfocada a resolver los problemas de los vecinos”

Maximiliano Abad, jefe de bloque de María Eugenia Vidal en la Cámara de Diputados de la Provincia puso énfasis en que “desde hace tres años la política ya no puede volver a estar de espaldas a la gente, porque la sociedad maduró y hoy pide respuestas concretas a sus problemas y necesidades”.

El legislador marplatense trazó un balance del año, habló de la realidad de Mar del Plata y del año que se avecina: remarcó que al radicalismo de la ciudad le espera “un gran futuro” dentro de Cambiemos y se anotó como uno de los candidatos en la carrera por la intendencia.

-¿Qué balance hacés del año que termina?

-Creo que el año se puede partir en tres tramos. Un comienzo de año en el cual había signos concretos de que habíamos avanzado a una normalidad que contrarrestaba el caos de muchos años de un estado saqueado, y que se materializó en el gran apoyo electoral de fines de 2017 para la coalición de gobierno. Un segundo tramo, sobre la mitad del año, que alteró el escenario, con un contexto internacional muy complejo, con turbulencias macroeconómicas que complicaron el panorama argentino.

-¿Fue el momento más difícil?

-Ese momento fue muy duro para todos, porque ningún funcionario del gobierno nacional, provincial o municipal es ajeno a la angustia y las preocupaciones de nuestros compatriotas. Y creo que estamos en un tercer tramo del año en el cual vamos caminando progresivamente a un contexto más estable, que permita reencausar el rumbo que siempre tuvo el gobierno: hacer un país normal, ordenado y previsible.

-¿Y con relación a la actualidad de Mar del Plata?

-La ciudad no ha sido ajena a este panorama que te planteaba, pero ahora debe prepararse para lo que viene, que será una temporada extraordinaria. Hoy se presenta una oportunidad y hay que aprovecharla al máximo. Eso quiere decir que debemos ayudar al contexto: recibir a quienes nos visitan con servicios acordes y precios razonables, entender el valor de la hospitalidad y el servicio al turista. Creo que ya tenemos antecedentes muy auspiciosos en ese sentido: los últimos fines de semana largos y también la temporada anterior. Mar del Plata está a la altura de los mejores destinos turísticos del mundo, y debemos ser cada vez mejores. Por eso los acuerdos entre los sectores públicos y privados para impulsar el turismo, que es una política sostenida de la Provincia en Mar del Plata y la costa atlántica bonaerense, es clave para el desarrollo turístico y económico de la ciudad.

-¿Alcanza con una buena temporada?

-Sabemos que el turismo es necesario pero no suficiente para la ciudad que necesitamos. La industria y la producción deben estar a la cabeza de una agenda local del desarrollo. Las Universidades instaladas en nuestra ciudad tienen que generar ideas y profesionales vinculados a las necesidades de nuestros vecinos.

-¿Pero no te parece que hay temas que no se resuelven y vuelven a aparecer una y otra vez?

-Es verdad que muchas veces la agenda de la ciudad parece detenida en circunstancias que no son las que de verdad importan a los vecinos. Muchos de los temas que toman relevancia pública en Mar del Plata están vinculados a internas o discusiones menores de la política y eso no permite que cobre relevancia otra agenda que existe, que está esperando más y urgente atención. Por ejemplo, lo vengo diciendo hace meses, Mar del Plata tiene una de las aguas recreativas más limpias de la región, con una calidad comprobada por estudios científicos periódicos. Este es un tema central en una ciudad turística. Y no es un deseo, o un proyecto a futuro: es una realidad que tenemos que difundir, certificar y hacer propia para que turistas y residentes cuiden nuestro ecosistema marino.

-¿Qué otros temas hay?

-Otro tema que creo que es central es la recuperación de los espacios públicos de la ciudad: el parque Camet, por citar un solo ejemplo, debería ser el eje de la zona norte de la ciudad. Por eso pedí a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNMDP si se puede elaborar en conjunto un proyecto de puesta en valor y desarrollo del parque y la zona, porque eso trae consigo un sinfín de beneficios para la ciudad. El desarrollo urbano y la calidad de la infraestructura es prioritaria en todas las ciudades desarrolladas del mundo. Creo que la agenda de Mar del Plata debe estar más enfocada en esos temas, en la gente y en su bienestar.

-¿Considerás que los diputados provinciales de la ciudad contribuyen a mejorar esa agenda?

-Yo no voy a hablar por todos los legisladores, aunque tengo una posición al respecto, que es que todos los referentes de la ciudad en la Legislatura de la Provincia trabajan mucho por la ciudad. Creo que una forma de mejorar la agenda de la ciudad es alinearla con los objetivos de la Provincia, que ha demostrado que Mar del Plata está dentro de sus prioridades en más de una oportunidad. Y en este punto la representación legislativa es clave.

-¿Hay ejemplos concretos?

-Durante los tres años de gestión hemos trabajado para que la ciudad cuente con recursos para ejecutar obra pública y fundamentalmente obras de infraestructura que son las que no se ven pero que mejoran la calidad de vida de la gente, presentamos en Mar del Plata la ley de clubes, que beneficia a estas instituciones en trámites de personería jurídica; votamos acá la ley de running seguro, que impulsa el uso del espacio público y protege a corredores profesionales y amateurs, una actividad en la que esta ciudad es protagonista. Hubo apoyo silencioso pero efectivo a instituciones y ONGs, se resolvieron muchos problemas burocráticos que afectan a empresas de la ciudad y se canalizaron muchas demandas a Ministros e, incluso, ante la propia gobernadora. Nuestra responsabilidad es con toda la sección electoral y Mar del Plata es la ciudad más grande y una referencia indiscutible en la tarea cotidiana.

-¿Es un desafío mantener presencia en la ciudad cuando se trabaja a 400 kilómetros?

-Hoy hay muchas maneras de estar presente. Hace unos 5 meses puse a disposición de los vecinos una herramienta que se llama “Timbreo digital” para que puedan acercarme propuestas y canalizar inquietudes. Llevamos más de mil interacciones con vecinos de todos los barrios, los escuchamos, los llamamos por teléfono, buscamos opciones de solución a sus problemas. Hay que estar cerca, más allá de las posibilidades físicas. Se puede lograr con creatividad, y con trabajo, pero sobre todo, teniendo la voluntad de hacerlo. Desde hace tres años la política ya no puede volver a estar de espaldas a la gente, porque la sociedad maduró y hoy pide respuestas concretas a sus problemas y necesidades.

-¿En 2019 habrá candidato radical?

-El radicalismo acaba de iniciar una nueva etapa que está contagiando una renovada energía en los militantes históricos y en los más jóvenes. Creo que estamos por vivir un gran futuro del radicalismo en Mar del Plata. No tengan dudas que se está trabajando muy seriamente para tener una opción radical dentro de la coalición Cambiemos en las próximas elecciones. Yo estoy convencido que más radicalismo es un mejor Cambiemos, y tengo la certeza de que el futuro va por ahí.

-¿Y el nombre del candidato?

-Yo soy uno de ellos, pero también hay otros que han manifestado su voluntad de competir dentro de la Coalición y ello la fortalece. Pero no es eso lo que me ocupa ni lo que me preocupa. Todo el esfuerzo está en la construcción de una propuesta que dé continuidad a una serie de valores en los que creemos, a una perspectiva que profundice la transformación que venimos transitando. Después vendrá el tiempo de los nombres propios, ahora lo esencial es trabajar de cara al vecino cumpliendo con responsabilidad las tareas que me corresponden.