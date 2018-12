Tarifazos: qué cambios produjeron los usuarios en sus hábitos de consumo

El Observatorio de la ciudad de la Universidad Fasta realizó un estudio con el fin de indagar los comportamientos en relación al consumo de agua, electricidad, gas y su opinión respecto al aumento de las tarifas de estos servicios.

El trabajo de campo, se realizó durante los meses de septiembre y octubre de 2018 a través de encuestas presenciales a 501 personas. En la muestra, más de la mitad manifiesta haber cursado estudios terciarios o universitarios, en forma completa o incompleta. Son principalmente empleados, profesionales y estudiantes.

En cuanto a la modificación de comportamientos en su hogar en relación a los servicios durante este año, la mayoría de la muestra señala haber modificado principalmente las conductas respecto de la luz y el gas, y en menor media, del agua. Respecto a la edad, se observa que los mayores cambios se manifiestan en una franja etaria mayor a 66 años, que coincide con el rango etario de los jubilados. Considerando las respuestas a esta pregunta en comparación con el mismo estudio realizado en 2016, se mantiene el cambio respecto de la luz y el gas.

Los mayores cambios en relación al uso de la luz que, los encuestados manifiestan haber realizado son: el reemplazo lámparas que tenía por otras que consumen menos, redujeron el tiempo de encendido de las luces exteriores, el uso de calefacción eléctrica (split, caloventor, placas) y el uso del microondas/ hornos eléctricos/ cafeteras, pavas eléctricas.

Otras conductas que se mostraron habituales independientemente de los aumentos, son apagar las luces cuando no está en el ambiente, desenchufar los celulares en cuanto están cargados, usar el lavarropas con agua fría.

En cuanto al gas, de los 501 encuestado el 7% indica que no cuenta con el mismo en su hogar. Los mayores cambios en las conductas respecto del consumo de gas se manifiestan en la reducción de la potencia de la calefacción y de la temperatura de calefón o termotanque en lugar de utilizar el agua fría para este fin.

En referencia a los cambios de comportamientos en el consumo de agua, del análisis general resulta que el 42% manifiesta haber modificado sus comportamientos mientras que al consultar en forma precisa sólo respecto del agua, los resultados indican en este servicio no han modificado comportamientos.

En relación a la modificación de sus hábitos si no hubiera habido un incremento en las tarifas, los resultados se distribuyen casi proporcionalmente entre las tres opciones de respuestas destacándose que 4 de 10 no hubieran modificado sus conductas de no existir el aumento.

Si se analiza la distribución conjunta del cambio de comportamiento en cada servicio y la variación en el uso respecto del mismo período en el año anterior, se advierte que la mayor proporción entre quienes cambiaron su comportamiento respecto de la luz y el gas, los usaron menos, mientras que respecto del agua, entre quienes no modificaron su comportamiento, la mayor proporción la usaron igual.

En 2018, se observa un menor consenso en que la existencia subsidios y la falta de inversión generaron esta necesidad de aumentos.

Al indagar acerca de otros comportamientos de consumo más allá de los servicios de luz, gas y agua, se observa que el número cambia en función de aquellos a quienes corresponde la consulta. Los mayores cambios sucedieron respecto del club/gimnasio, el cable, el teléfono fijo, e internet y los menores cambios respecto del colegio privado, la obra social y teléfono el celular.