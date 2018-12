“Monos” regresa a escena en el marco del ciclo Rock al Paso

Después del regreso a sala llena en el escenario de Teatriz, y para los que se quedaron con las ganas, Monos vuelve a presentarse en Mar del Plata el miércoles 19 de diciembre a las 21 horas en el marco del Rock al Paso.

Las entradas anticipadas a $100 deben solicitarse por inbox en la página de la banda o por whatsapp al 2235792675

Monos es una agrupación de rock y hard rock de la ciudad de Mar del Plata, nacida en Agosto del 2010. Está conformada por Gabriel Suarez en guitarra rítmica, Juan Cruz Martino en batería, Matías Echeverría en bajo y coros, Sebastián Garrido en voz y Santiago Nicora en guitarra principal y coros. Estos últimos tres integrantes (Matías, Sebastián y Santiago) miembros originales y fundadores de la banda.

Sus influencias son muy variadas dentro del género, pasando por The Doors, Guns N Roses, Led Zeppelin, Stone Temple Pilots, Queen, The Beatles y The Rolling Stones, creando así una impronta muy poco usual en la actualidad.

Han estado desaparecidos de los escenarios estos últimos 2 años por problemas de salud de uno de sus integrantes, y han decidido volver con todo ahora, tanto al ruedo como al estudio de grabación donde en poco tiempo entraran a grabar su próximo material.

Cuentan con 2 álbumes hasta la fecha, grabados de forma directa en diferentes estudios, y con más de 25 temas propios listos para tocar en los shows.

Entre los años 2010 y 2016 han tocado una incontable cantidad de veces tanto en el circuito marplatense, casi en su totalidad, como en Pinamar, Villa Gesell, Madariaga, Necochea, etc… se han presentado en varios festivales de Cultura, como en el Unzué , Teatro Colón, Base Naval.