Gerke Guevara contó el secreto de Las Panteras

Evelyn Gerke Guevara, pieza clave de Las Panteras campeonas del Clausura de Sub 15 B organizado por AFFEBA, menciona la palabra "equipo" en la mayoría de sus respuestas. Más allá de su corta edad, de su papel destacado y de la gran cantidad de goles anotados durante el 2018, a la hora de repasar las claves del logro y hacer un balance del año, la "10" pone por encima de todo al grupo, un gesto muy valorable.

"El año fue bastante bueno. En el Apertura se nos presentaron problemas con algunas jugadoras lesionadas, pero ya en el Clausura pudimos trabajar con todo el equipo completo y mejorar", destacó la capitana del plantel que dirigen Ricardo Llanos y Andrés Tejada. "La clave fue la unión y apoyarnos siempre por encima de las diferencias personales que podíamos llegar a tener cada una de nosotras. Siempre se buscó lo mejor para el equipo. Pudimos ser campeonas del Clausura gracias a todas y más que nada a los directores técnicos, que siempre estuvieron para todos los problemas que se nos presentaron en la cancha. Tuvimos compañerismo, compromiso y amor hacia el equipo", explicó luego la volante creativa del elenco que entrena en el barrio San Patricio, situado en el sur de nuestra ciudad.

Sobre el hecho de ser una de las máxima anotadoras de Las Panteras, Gerke Guevara contó: "se siente muy lindo. Todo se lo agradezco al equipo, porque sin ellas no podría llegar a hacer los goles que hice. Además tuvimos varias jugadoras que pudieron anotar y entre todas dejamos la vida en cada pelota. Nos esforzamos en cada entrenamiento y gracias a Dios se nos dieron los resultados de ser campeonas".

La "10" del equipo campeón del Clausura de Sub 15 B tiene el espejo de su mamá, Yésica Guevara, que juega en Cacatúas, en la Primera B. Sobre esta situación, Evelyn contó: "compartir esta pasión con mi mamá es algo hermoso. Verla jugar a ella me encanta porque es un ejemplo a seguir. Fue la primera persona q me enseñó la gran parte de lo q hoy en día se del fútbol". Además, Gerke Guevara relató sus inicios en el fútbol: "juego desde los 9 años, empecé en el equipo que formó mi mamá, Las Cacatuitas. Después me fui a Las Panteras y me sentí cómoda jugando ahí. Me quedé, aprendí más cosas de las que sabía y fui progresando cada día un poco más.

La capitana, luego explicó que "se nos dio la oportunidad de estar en la Liga de AFFEBA y a pesar de ser un equipo barrial tuvimos buenos resultados, más allá de que nos cruzamos con buenos rivales. Este año se nos dio la oportunidad de salir campeonas y fue algo que queríamos como todo equipo. Siempre dimos todo en la cancha y nos esforzamos un poco más".