Rompieron todos los vidrios de una escuela y debieron suspender las clases

La escuela 45 “Bernardino Rivadavia”, ubicada en Florencio Sánchez y Puán, en pleno barrio Florencio Sánchez, vuelve a ser noticia este lunes por un nuevo hecho de vandalismo. Esta vez, desconocidos ingresaron por los techos del edificio durante el fin de semana y rompieron a piedrazos los vidrios de diez aulas.

El brutal ataque fue descubierto este lunes temprano, cuando los auxiliares abrieron las puertas del establecimiento y se encontraron con el desastre. La magnitud del daño fue tal que debieron suspender las clases. Allí, además de la primaria 45, a la que asisten 530 alumnos, también funciona la secundaria 62, con una matrícula de 370 chicos.

Karina Cabrera, directora de la escuela, dijo que los autores del hecho no se llevaron nada y dañaron todo “por pura maldad”. Dolida ante el panorama con el que se encontró a primera hora del día, la docente dijo que “lo peor de todo es que se podría haber evitado”. “Entraron por un sector en el que hay que colocar un cerco perimetral que estoy reclamando desde abril”, aseguró Cabrera, al tiempo que advirtió ya cuenta con los materiales y sólo hace falta alguien que lo coloque.

En ese sentido, le apuntó al Consejo Escolar por la falta de respuestas a los permanentes pedidos que hicieron al respecto. “Nos dicen que las cuadrillas no tienen un albañil, algo insólito. Nosotros nos ocupamos de conseguir los materiales, que es lo más caro, pero ellos no pueden encontrar un albañil que lo instale”, expresó, enojada.

Más adelante, la docente hizo hincapié en que desde que se retiró el puesto de Prefectura que funcionaba a pocas cuadras del lugar, quedan aún más expuestos a los hechos de inseguridad. “Lo invité al intendente a visitar la escuela a las 3 de la mañana, a ver si se animaba a dar una vuelta a la manzana, pero no vino”, deslizó.

Frente a ese panorama, dijo, por ahora no saben si las clases continuarán suspendidas los próximos días. “Apenas vimos cómo estaba la escuela nos comunicamos con las autoridades del Consejo y hasta ahora no vino nadie. Hoy (por este lunes) no habrá clases en ningún turno; mañana no sabemos”, afirmó por último.