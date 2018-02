Tiempo de clasificación con la “Fabrice Pastor”

La “Fabrice Pastor Cup”, competencia de pádel que nuclea dos torneos simultáneos, comenzará este martes en el Complejo “Los Naranjos” (Dorrego y Brandsen), desde las 12 del mediodía.

Se disputará en dos escenarios del mítico club. Todo se inicia con la instancia de “pre qualy” de la primera fecha del Circuito AJPP nacional.

Este primer eslabón de un calendario amplio, equitativo y federal del profesionalismo argentino, otorga máximo puntaje (2.000 puntos) y reparte 150.000 pesos en premios. Diez partidos componen la jornada. Dos cotejos pertenecen a dicha pre clasificación para luego por la tarde, desde las 17 transformarse en la “qualy”. Esta importante cantidad de partidos se debe al interés que ha tenido esta convocatoria surgida desde la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel y la empresa “Monte Carlo International Sports”.

El miércoles se disputarán los cuatro cotejos de qualy donde cuatro binomios ingresarán al cuadro principal, el cual se desarrollará de manera íntegra en la jornada. La cuenta es simple: el miércoles en “Los Naranjos” se disputarán 4 partidos de qualy y 12 de 16 avos de final dentro del cuadro principal. Propuesta por demás atractiva.

Recordamos que durante sábado y domingo, ocho de los principales jugadores del mundo se enfrentarán en el “Final Round”. Allí estarán Juan Martín Díaz junto al sevillano Paquito Navarro, el mítico Gabriel Reca junto al potente Fernando Poggi, Agustín Gomez Silingo hará dueto con el ascendente español Juan Lebrón y el olavarriense Federico Chingotto competirá con su habitual compañero el “bombardero de las sierras” Juan Tello.

La gira americana de la “Fabrice Pastor Cup” viene de mostrar su poderío en Asunción del Paraguay donde el local Samuel Miltos y el misionero Adrián Pérez se quedaron con el máximo premio. Luego de Mar del Plata, Brasil y Uruguay tendrán la chance de destacar su competencia local con una estructura inusual.

Partidos del martes, AJPP 2.000 puntos

-A las 12: Zugarrondo-Marchesani ante Lucero-Raimo y Amato-Antonich vs Moroni-Zurita

-A las 17: Calleja-Solengui vs Tirso Pato-Lucas Stringa. Además debutarán los hermanos Mouriño

-A las 18,15: Rincón-Surace y Córdoba-Dal Bianco esperan rivales

-A las 19,30: Acosta-Giuliani vs Diez- Sisti y Facundo Erguy-Sanchez Blasco esperan rival de qualy

- A las 20,45: Dillon-Valenzuela vs Fernandez-Azame y Mariano Rincón-Matías Rubini juegan ante Luca Bengoa-Gonzalo “japo” Albín