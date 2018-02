Una abuela necesita un marcapasos y hace casi un mes que Pami "no responde": temen por su vida

Zenona Gallardo es una abuela de 81 años que el pasado 19 de enero fue a un control médico en el Hospital Interzonal. Lo que parecía un chequeo de rutina, terminó con la internación de la octogenaria y el urgente pedido a Pami de un marcapasos, que hasta el día de hoy no pudo entregar al nosocomio, lo que genera gran preocupación de toda su familia.

“Es una vergüenza que Pami tenga ese servicio y no puedan resolver esta urgencia que ya lleva casi un mes. Ella depende de ese marcapasos y cada día que pasa sin él, pone en riesgo su vida”, dijo visiblemente molesta su hija Elsa, en diálogo con 0223.

Según contó, su mamá “tenía un buen estado de salud y se movilizaba sola” pero el pasado 19 de enero le diagnosticaron una bradicardia –descenso de la frecuencia cardíaca- y desde ese día está internada.

“Si a mamá le da un paro, difícil será que puedan sacarla"

“Cuando voy a reclamar al Pami Central, me dicen que todo depende de Buenos Aires y que ellos no pueden hacer nada y que `hay mucha burocracia´. Yo voy a que me den respuestas claras, soluciones y me salen con que no tienen ninguna novedad”, se quejó.

“Vamos a poner un recurso de amparo. Si bien sabemos que puede tardar mucho, ya no sabemos cómo actuar. Con este problema, nos enteramos que lamentablemente mucha gente está como nosotros por esta burocracia del Pami”, dijo.

Por último la hija de la octogenaria contó que los médicos del Hospital Interzonal admitieron que “si a mamá le da un paro, difícil será que puedan sacarla. Ella depende del marcapasos y su vida depende de eso cada día”, se lamentó la mujer.