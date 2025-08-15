Violenta entradera a una mujer de 80 años: la golpearon tres ladrones y quedó internada

Una mujer de 80 años fue golpeada salvajemente en el rostro por tres delincuentes que ingresaron el viernes a la madrugada a su casa del barrio San Martín tras forzar una reja e ingresar por el ventiluz de la cocina. Tras revolver la vivienda y encerrarla en la pieza, escaparon por la puerta principal con un televisor.

La víctima estaba durmiendo en su casa ubicada en inmediaciones de las calles Gutenberg y Mateotti cuando escuchó el estallido de un vidrio. Antes de poder levantarse, fue sorprendida por los delincuentes que comenzaron a golpearla mientras le exigían la entrega de dólares y otros elementos de valor.

“Mi mamá no tenía nada de lo que le pedían, le apretaron toda la cara, golpearon y apenas se fueron por la puerta de entrada, me pudo llamar. Yo di aviso al 911 mientras iba para la casa y cuando llegué ya estaba la policía”, dijo Silvina, la hija de la mujer a este medio.

La mujer contó que el personal de la comisaría quinta llamó a una ambulancia del SAME, pero que en virtud de la demora que existía, ellá pidió una al servicio privado que tiene contratado. “Esa unidad llegó rápido y por suerte pudimos llevar a mi mamá a un sanatorio donde quedó internada”, agregó.

Este fue el primer robo que sufrió la víctima en su vivienda, pero Silvina relató que los oficiales que llegaron al lugar les dijeron que se registraron siete robos similares en toda la ciudad, tres de ellos en la misma zona sur de Mar del Plata.

Fue trasladada al Sanatorio Avenida.

“La inseguridad que se vive en la ciudad es terrible. Todos, hasta el intendente se tienen que dedicar a Mar del Plata”, concluyó.

Las actuaciones que hizo personal policial fueron remitidas a la fiscalía temática a cargo de Mariano Moyano que solicitó una serie de medidas, incluídas el relevamiento vecinal y el análisis de las cámaras de seguridad, para intentar dar con los autores.