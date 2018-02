Desde Zoonosis alertan que el porcentaje de murciélagos con rabia "es alto"

Patricia Hollman, directora de Zoonosis municipal explicó que el porcentaje de murciélagos que tienen el virus de la rabia en Mar del Plata “es alto” pero analizó que es “muy inusual” que se den casos como el del pequeño de 6 años que fue mordido por este animal hace dos semanas.

“El último caso fue hace unos 15 años, cuando un murciélago mordió a un anciano. No es habitual. Pero sí es frecuente encontrar a murciélagos que nos sale positivo el análisis de rabia. Si bien el porcentaje es muy alto, no llegan a los 10 murciélagos por año”, analizó Hollman, en diálogo con 0223.

En tal sentido recomendó a la población “no tener contacto directo con el animal, protegerse con guantes gruesos y taparlo con un frasco y ponerle una tapa o llamarnos a que lo pasemos a buscar, lo más antes posible, para que pueda ser analizado”.

Según la especialista, en Mar del Plata “no hay barrios específicos donde se encuentren murciélagos pero si es normal encontrarlos en edificios abandonados, entretechos o cerca de los rollos de cortinas. Tienen poca actividad durante el día y más frecuente durante la noche que es su ritmo habitual. Los que tenemos aquí son insectívoros, no se alimentan de animales”, dijo, al tiempo que subrayó que por este incidente “no se haga una caza de brujas” con este tipo de mamíferos, “ya que es muy importante para mantener el equilibrio ecológico”.

“Es importante que los edificios privados hagan la consulta con empresas de control de plagas, porque ellos tienen sistemas que ahuyentan a los animales sin matarlos. Se van y buscan colonias más alejadas de los animales domésticos”, añadió Hollman.

“La rabia es una enfermedad letal en un 90%”

Para la titular de Zoonosis, es “fundamental” el tratamiento preventivo: “Si da negativo se suspende y si da positivo se inicia un ciclo completo antirrábico a la persona mordida. La persona mordida o rasguñada, tanto murciélagos como gatos y perros -principalmente los gatos, que son los que más juegan con los murciélagos- debe acudir a un médico”, remarcó.

“La rabia es una enfermedad letal en un 90%, cuyo periodo de incubación puede ser de 15 días a un año. Creo que en Estados Unidos hubo un caso en que que una persona se pudo recuperar con el protocolo de tratamiento, pero neurológicamente quedó muy alterado e incluso tuvo que aprender a hablar”, recordó.

“El virus rábico afecta la materia gris. Los animales se vuelven agresivos, les molestan la luz, muerden y terminan con parálisis del sistema respiratorio y del resto del organismo. Así como parálisis de la laringe, que les impide tragar. Esta incapacidad es lo que genera una abundancia de espuma en su boca, que es infectante. Pero la prevención es fundamental para que esto no ocurra, una vez al año. No hacerlo es negligencia. Si bien hace mucho tiempo no se detectan en la ciudad, es importante estar atentos”, concluyó Hollman.