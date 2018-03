Alvarado se juega otra final ante Ferro de Pico

Alvarado: Juan Francisco Rago; Matías Caro, Federico Paulucci, Gastón Martínez y Tomás Mantia; Martín Palisi; Gonzalo Lucero, Walter Erviti, Marcos Litre y Francisco Molina; Joaquín Susvielles. DT: Mauricio Giganti.

Ferro de Pico: Nicolás Caprio; Marcos Quiroz, Facundo Urquiza, Cristian Saín, Guido Rancez; Lucas Mellado, Maximiliano Cantoni; Juan Sánchez, Emanuel Hermida, Lautaro Parisi; Cristian Taborda. DT: Sergio Arias.

Árbitro: Santiago Ascenzi, de Escobar.

Estadio: José María Minella.

Hora: 20.30

Resto de la fecha

20.30 Desamparados vs. Deportivo Roca

20.30 Estudiantes vs. Juventud Unida Universitario

Lunes

21.30 Gimnasia vs. Villa Mitre