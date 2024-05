Círculo se trajo un buen punto de Bahía Blanca

Lo más importante para Círculo en estas primeras siete fechas del Torneo Federal A, es que tiene una idea definida, que es un equipo combativo, inteligente y que tiene personalidad. A veces puede jugar mejor y otras peor, pero muestra cuál es su manera, sus intenciones. Y así, después de estar perdiendo, consiguió la igualdad en Bahía Blanca, empató 1 a 1 con Sansinena de General Cerri y sumó de visitante para ponerse como escolta del líder General de Rawson en la Zona 1.

En una primera etapa equilibrada, en la que Círculo intentaba controlar el juego a partir de la tenencia de la pelota y Sansinena era más vertical, el remate de Gonzalo Achares que se clavó y dejó parado a Facundo Désima, a los 33', cambió la ecuación del juego. Porque hasta ahí, si bien la visita no había generado situaciones, tampoco había sufrido más de la cuenta, apenas un par de aproximaciones que encontraron buenas respuestas del capitán y nada más. Pero ese tanto, fuera de contexto, se sintió y le costó salir de ese golpe a los de David Ramírez que, encima, debió hacer una modificación antes del final de la etapa por una lesión de Diego San Julián.

En el arranque del complemento parecía que Sansinena salía decidido a liquidarlo, pero Círculo casi no le dio tiempo. A los 5', Gastón Comas probó de afuera y reventó el travesaño, pero no se quedó lamentándose, siguió con la jugada y esa misma acción terminó con un buscapié que empujó para sentenciar el 1 a 1. Con la igualdad, manejó bien los tiempos, no sufrió más de la cuenta y supo que el punto le servía. Aunque también se animó a ir en busca de los tres. La más clara fue otro zurdazo de Achares, como en el gol, pero esta vez el remate se fue cerca del ángulo izquierdo de Désima que no tenía nada para hacer. En el final, una lesión muscular de Coronel lo hizo terminar de "9", para no quedar con un hombre menos y se tuvo que rearmar de nuevo, con lo que tenía en la cancha, y lo sostuvo, para volver con buenas sensaciones a Otamendi.

La próxima semana, el sábado, otra vez jugará de visitante ante Santamarina de Tandil, con el mismo objetivo de seguir sumando fuera de casa.

Síntesis

Círculo Deportivo (1): Facundo Désima; Agustín Solveyra, Federico Moreno, Maximiliano Coronel y Nicolás Inostroza; Diego San Julián, Ricardo Priori, Gastón Comas y Leonardo Verón; Lucas Jofre y Santiago Ávila. DT: David Ramírez.

Cambios: PT 36' Mateo Gutiérrez por San Julián; ST 30' Leonardo Zolorza por Jofre y 40’ Catriel Weyreuter y Damián Villalba por Verón y Ávila.

Sansinena (1): Oscar Acosta Luna; Emanuel Isuardi, Lautaro Ojeda, Tomás Sarmiento y Mariano Medina; Joaquín Parra, Víctor Escudero, Favio Durán y Gonzalo Achares; Mauricio Montini y Darío Giovanoni. DT: Marcelo Bonetto.

Cambios: ST 25' Agustín Grippaudo por Montini, 33' Bautista López Villagra por Parra y 40' Alex Muzi y Weslley por Giovanoni y Achares.

Goles: PT 33' Achares (S); ST 5' Comas (CD).

Árbitro: Fernando Rekers.

Estadio: La Armonía (Bahía Blanca)