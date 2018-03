"Sin seguridad, no voy a autorizar el recital de La Renga"

Cada vez falta menos para la fecha estipulada para el recital de La Renga, previsto para el 7 de abril en el estadio José María Minella de Mar del Plata, y hasta el momento reina la incertidumbre. Este lunes, el intendente Carlos Arroyo volvió a referirse al tema y dejó en claro que “sin seguridad”, no autorizará la realización del masivo show.

“El recital no se puede realizar porque no estamos en condiciones operativas de cumplir con las condiciones de seguridad que exige un festival de esa magnitud. Eso es lo que me transmitió el gobierno de la provincia y yo acato”, dijo el jefe comunal durante el acto en el que se presentó la renovación del faro de Mar del Plata.

Sin mayores detalles, el intendente señaló que el show de La Renga requiere un “desplazamiento importante de personal y aparentemente no se tiene” y fue terminante: “Sin seguridad no lo voy a autorizar”.

La semana pasada, en una reunión con el intendente, el productor del show Pablo Baldini presentó un plan alternativo de seguridad para que efectivos de la Policía Local y personal de seguridad privada se encarguen de garantizar la seguridad en el estadio y sus alrededores y los policías de la Bonaerense se aboquen a sectores puntuales.

Sin embargo, hasta el momento no hubo respuesta acerca de la aprobación o el rechazo de ese plan. Baldini se reunió también con los presidentes de los bloques políticos del Concejo Deliberante para lograr el apoyo de las distintas fuerzas. Si bien desde Unidad Ciudadana elevaron un proyecto para solicitar precisiones de por qué la Policía Bonaerense no puede garantizar la seguridad, Baldini hizo gestiones para que todos los sectores firmaran un documento en el que reclamen que se garanticen las condiciones para que el show se realice.

No obstante, desde el oficialismo no se mostraron a favor de firmar ese reclamo y desde distintos sectores de la oposición rechazaron suscribirlo sin el acompañamiento del oficialismo, que es el que debe exhibir la voluntad de que el recital se realice.

Se espera que en estos días se tomen definiciones concretas acerca de la posibilidad de que el show se realice en Mar del Plata, se mude a otro lugar o se suspenda.