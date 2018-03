Por las demoras de pagos del municipio, OAM evalúa recortar prestaciones

El Ejecutivo local sigue manteniendo una abultada deuda con la Obra Asistencial Mutual (OAM). La entidad es utilizada por trabajadores municipales y sus familias pero debido a las demoras en el pago en los aportes patronales que mantiene el gobierno comunal se podrían generar problemas en la cobertura de la salud.

Ante esta situación, la institución presentó una denuncia penal contra el intendente Carlos Arroyo y un grupo de funcionarios por los posibles delitos de “administración fraudulenta, incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos públicos”.

En declaraciones a Radio 10 Mar del Plata, el presidente de la Obra Asistencial Mutual de Mar del Plata (OAM,), Rubén Pili, señaló que “lamentablemente estamos igual que hace varios meses atrás”. “La deuda que tiene el municipio con Oam está en los 20 millones de pesos”, detalló

A su vez, manifestó que “es muy difícil de sostenerse de esta manera. Si bien hemos iniciado una acción legal hace un tiempo, este martes realizaremos una asamblea extraordinaria para los asociados con el objetivo de evaluar cómo seguimos. Estudiaremos seguramente nuevas medidas evaluando el día a día”,

Tras la denuncia penal, Pili consideró que “el diálogo está cerrado” con el Ejecutivo local. “No hubo respuestas a nuestras inquietudes, no nos brindan audiencias, hicimos reuniones con los presidentes de los bloque políticos del Concejo Deliberante, etc. No tuvimos otra alternativa que recurrir a la Justicia para reclamar por la deuda millonaria”, aseveró.

Para finalizar,el titular de OAM aseguró que “esta situación nos lleva a evaluar la posibilidad de recortar prestaciones y cortar el ingreso de municipales porque estamos ahogados económicamente a partir de la deuda que tiene el municipio con la Obra Social”. “Así no podemos seguir”, sentenció.