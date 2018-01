OAM ratificó la denuncia contra Arroyo: “La plata no está donde tiene que estar”

En el inicio de esta semana la Obra Asistencial Mutual (OAM) que utilizan los trabajadores municipales y sus familias para la atención en salud, denunció a Arroyo y a varios funcionarios por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos. Tras la respuesta brindada por el intendente este miércoles, Rubén Pili, titular de la entidad, volvió a la fiscalía de Delitos Económicos para ratificar y ampliar la presentación judicial contra la gestión marplatense de Cambiemos.

“Este en un acto protocolar en el que hemos ratificado la denuncia y aportado algún elemento más a la causa. Estamos convencidos de que este es el camino a seguir, iniciado por mandato de la comisión directiva y por mandato de nuestros asociados” argumentó Pili ante la prensa en primera instancia.

Consultado rápidamente por lo dicho por Arroyo y su secretario de Hacienda respecto a la causa, el referente de la OAM expresó: “No se entiende mucho, dijo que no había deuda pero después que se debían 11 millones. No quiero ahondar en las declaraciones que cada uno tiene derecho a realizar. Estamos reclamando una deuda que es visible y palpable. La plata no está donde tiene que estar, que es en la obra social”, sentenció Pili.

En esa línea y al respecto de las acusaciones del Ejecutivo sobre su afiliación al partido Acción Marplatense, Pili respondió: “Tengo 30 años de médico de conducta intachable y acá no hay actitudes personales, en ningún momento fui contra la figura personal de Arroyo, a quien respeto y no tengo porque objetarle nada. Esto es institucional, yo estoy a cargo de una institución que hace un reclamo a otra institución que es la municipalidad”, entendió.

“En cuanto a lo que se manifiesta respecto a mi afiliación, primero, es algo personal y segundo, la verdad es que dejaría mucho que desear como político si me afilié a un partido, no hice campaña cuando tenía que hacerlo, no fuí candidato a nada y tres meses después de que terminó la elección salgo hacer una medida política, estaría fuera de contexto”, aseguró.

Al volver a certificar este jueves en la mañana la denuncia, Pili precisó que “el monto de la deuda asciende a 15 millones 700 mil pesos y el origen se extiende por distintos períodos del 2017”.