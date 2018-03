Arroyo puso en duda el recital de La Renga: “No quiero que pase lo que pasó en Olavarría"

Luego de que trascendiera que el Ministerio de Seguridad de la Provincia no autorizaría el operativo especial de 400 policías para el recital de La Renga previsto para el 7 de abril en el José María Minella, el intendente Carlos Arroyo puso en duda su realización al afirmar que no quiere que se repita en Mar del Plata “lo que pasó en Olavarría” con el show del “Indio” Solari, donde murieron dos personas.

“Hoy me sería muy fácil deslindar responsabilidades y decir que es un problema de la provincia. Es un problema de Arroyo, lo tengo que permitir o no yo y en función de la ordenanza y la legislación y los elementos de seguridad que tenga. Voy a tratar por todos los medios que no muera nadie. Lo que pasó en Olavarría no quiero que acá pase”, sostuvo Arroyo.

“Son distintos temas y momentos”, dijo el Intendente, en alusión al show que La Renga realizó en Mar del Plata, a poco tiempo de asumir y analizó la situación de la importante cantidad de personas que se espera para el 7 de abril.

“Como técnico, son dos momentos que son peligrosos como la concentración y desconcentración. Una cosa es manejar 20.000 y otra es manejar 100.000 personas. No quiero dejar nada librado al azar”, concluyó.