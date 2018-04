El grupo español La Oreja de Van Gogh cerró su gira en Mar del Plata

Durante la noche de este viernes en el teatro Radio City, el grupo español La Oreja de Van Gogh se despidió de la Argentina cerrando en Mar del Plata con el último concierto -el número 58- el tramo latinoamericano de su gira "El Planeta Imaginario".

El tour lleva el nombre del más reciente disco de la banda, que ya confirmó estar trabajando en un nuevo material, del que se desprende el corte "Estoy contigo".

Más de 1.300 personas dejaron registradas en sus retinas y en los infaltables teléfonos celulares, las dos horas de un concierto que tuvo como apertura al marplatense Nahuel.

Con entradas agotadas un mes antes de su actuación, a las 21.30, tan sólo media hora después de lo anunciado, La Oreja de Van Gogh irrumpió en el escenario de la calle San Luis con el tema "Verano", también de su último disco.

Durante el show hubo todo tipo de momentos. Los más vividos fueron por ejemplo con el tema "Rosas" y el inicio con los latidos de la batería Haritz Garde o el imbatible "20 de enero".

"Tenemos una afinidad muy especial con Mar del Plata porque nos recuerda muchísimo a la nuestra, San Sebastian. Las dos son ciudades balnearias que tuvieron una época de esplendor a finales del siglo XIX y aún conservan parte de ese encanto", dijo el bajista del grupo, Alvaro Fuentes, quien aseguró que lo une un vínculo personal muy fuerte con nuestra ciudad, al recordar que "mi casa en San Sebastián se llamaba "Villa Argentina", porque la habían construido unos millonarios que pasaban seis meses en Mar del Plata y otros seis en España, para así vivir en verano todo el año".

Sobre la experiencia de realizar una gira tan extensa, Fuentes contó: "lo que mas extrañamos cuando estamos en un tour es a la familia. Ellos son parte fundamental de todos nosotros y ahora, con Internet, se los puede tener más cerca. Joaquín Sabina decía que no le pagaban por tocar sino por estar lejos de su casa. Y en parte eso así, pero por suerte siempre nos reciben de maravillas, con mucho apoyo del público, con gente esperándonos en un aeropuerto o un hotel lo que hace que nosotros sigamos arriba de un escenario. Y si bien el contacto con los fans es en primera persona, la única manera de no equivocarse, a las redes sociales las usamos también para comunicar mensajes que tienen otros formatos, porque no todo se dice a través de las canciones".