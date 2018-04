Obras Sanitarias realizó cambios en el polémico certificado de factibilidad

Desde el Foro de la Construcción mostraron su satisfacción por las modificaciones realizadas por Obras Sanitarias en el certificado de factibilidad. Afirman que la empresa municipal se propuso acortar los tiempos burocráticos, modificar la forma de pago así como los montos desembolsados, puntos que generaron diversas críticas en distintos sectores de la construcción y cuyo reclamo incluso llegó al Concejo Deliberante, preocupados ante la posibilidad que genere una falta de inversión en el sector desarrollador inmobiliario.

“Hace bastante tiempo que se había solicitado a Obras Sanitarias que introduzca cambios por la cuota que le pedían a los desarrolladores inmobiliarios para la construcción. De poder conciliar una posición de equilibrio. La situación económica ha variado mucho desde el 2011, que fue cuando surgió y por eso pedimos desde el Foro, reducir el monto del dinero y los plazos de entrega de los certificados. Recientemente Osse introdujo cambios en estos puntos y estamos conformes”, sostuvo Carlos Fillipini, presidente del Colegio de Ingenieros local, en diálogo con 0223.

En esa línea, Fillipini, que integra el Foro de la Construcción, aclaró que el monto de $16.000 que en promedio exige Obras Sanitarias por cada departamento que se quiera construir “no era la mayor de las dificultades sino los largos tiempos en que se demoraba el certificado, que llegaban incluso hasta los 8 meses”, aunque remarcó que los costos “tienen ahora mayor impacto económico a cuando fue creado este certificado en el 2011”.

“Osse con ese dinero paga por los nuevos servicios de agua y cloacas que requiere un edificio donde van a vivir varias familias donde antes vivían solo 4 o 5 personas. Se debe hacer una ampliación de las redes que por supuesto no debe quedar absorbida por el estado a través de los contribuyentes, sino por los desarrolladores. Ahora hay un punto de equilibrio y conformidad por las modificaciones. Se intenta con esto no poner obstáculos a las inversiones y de no afectar al sector de la construcción, que por otra parte ocupa mucha mano de obra en la ciudad”, concluyó el referente de los ingenieros.