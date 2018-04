Artesanos se quedan en la Diagonal hasta que se sancione una ordenanza “que los proteja”

Desconfiados por la falta de respuesta del Ejecutivo y ante el temor que las obras de embellecimiento de la Diagonal Pueyrredon los deje sin trabajo, los artesanos de ese tradicional espacio de feria se niegan a trasladarse hasta que se sancione en el Concejo Deliberante una ordenanza que los ampare.

Este martes está previsto el inicio de las obras de embellecimiento de la Diagonal Pueyrredon y del espacio público comprendido entre las calles Mitre, La Rioja, San Martín e Hipólito Yrigoyen. En esas tareas, los artesanos deberían este 3 de abril comenzar a trasladar sus puestos hacia la vereda de San Martín entre Mitre e Yrigoyen.

En diálogo con 0223, Amalia Sesma, delegado de los artesanos, explicó que si bien hubo una notificación formal que este 3 de abril debían momentáneamente abandonar ese lugar, tendrían tiempo hasta el 16 de este mes porque el frente de obra comenzará a trabajar sobre la Plazoleta Borges, de La Rioja y San Martín.

“Tenemos el compromiso del concejal Mario Rodríguez y de un grupo de concejales a que se redacte una nueva ordenanza, que contemple entre 130 y 140 puestos, como es en la actualidad. Y que se garantice por otra parte que haya puestos fijos y electricidad como tenemos hoy. Viendo los planos de la nueva obra, apenas entran unos 46 de los 130 feriantes”, explicó Sesma.

En referencia a la fecha de traslado, la delegada de los artesanos recordó que “de palabra”, una funcionaria de Cultura les dijo que tenían tiempo hasta el 16 de abril, fecha en que debería presentarse un nuevo proyecto y aprobarse en el Concejo Deliberante.

“Sabemos que no hay mucho tiempo. Pero no nos alcanza a que se eleve un proyecto que luego podría no ser aprobado. Estamos protegidos por la Ordenanza 13.617 de 1985 pero en esta no se contempla el número de artesanos. Queremos que haya una nueva ley que nos proteja”, concluyó Sesma.