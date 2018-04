El mejor mochilero del mundo es marplatense

Según el diario The New York Times el viajero marplatense Juan Villarino y su compañera Laura Lazzarino son los mejores mochileros o “hacedores de dedo” del mundo.

Villarino –escritor, fotógrafo- nació en Mar del Plata el 28 de marzo de 1978 y desde el 1º de mayo de 2005 recorre el mundo en autostop con un presupuesto de 5 dólares diarios y documenta sus viajes en crónicas que publica en el blog “Acróbata del Camino”.

Desde hace 13 años recorre Europa, Medio Oriente, Asia, África y América. “Mi viaje no tiene un lapso de tiempo definido: desde la fecha citada me considero nómada, y asumo el movimiento como una filosofía de vida. No reniego de las bondades de la vida urbana y sedentaria, pero elegí para mí otra cosa, exactamente esa otra cosa que me hace feliz: viajar sin fecha de regreso, cambiar de almohada cada día y de país cada mes, y escribir para contarlo y animar a otros a hacerlo”, se define.

Inició su expedición en Belfast, Irlanda del Norte, y desde entonces cruzó unos 90 países y territorios y anduvo más de 180.000 kilómetros a bordo de 1200 vehículos de todo tipo.