Las mujeres "barrieron" los dichos misóginos de Arroyo y reclamaron políticas públicas

“Durante años ví que la ciudad se fue degradando. Antes las señoras barrían a primera hora las veredas, ahora las veredas no se barren más”, dijo el intendente Carlos Arroyo al hablar sobre el “deterioro” de Mar del Plata en el inicio del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y, de esa manera, sumó otra frase a la larga lista de dichos misóginos que tiene en su haber.

Por eso, con escoba en mano, las integrantes del Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata se concentraron este viernes en las puertas de la municipalidad para "barrer" la "falta de políticas públicas" que garanticen asistencia a las víctimas de violencia de género; reclamo histórico del sector y que no pierde vigencia, sobre todo, porque al principio de la semana se produjo un nuevo femicidio.

"Lamentablemente estamos a acostumbradas a los dichos misóginos y cosificadores del intendente. Lo más grave es que vienen de boca del jefe político de la ciudad y que eso después se refleja en tanto hechos de violencia. Arroyo no toma dimensión de que llegan entre 30 y 50 denuncias diarias a la Comisaría de la Mujer y que no son hechos menores los que nos están pasando; son hechos claros de violencia sobre la mujer. Los dichos del intendente no hacen más que dejar en evidencia el pensamiento que tiene sobre las mujeres", explicó María Inés Benítez, integrante de la Multisectorial de la Mujer en diálogo con 0223.

Al final de la intervención, le dejaron al jefe comunal una escoba y una nota en la que, además de reprocharle sus expresiones, le advirtieron que no debía revelar la ubicación del hogar "Gloria Galé", espacio en el que se refugian mujeres (en muchos casos, con sus hijos) víctimas de violencia y cuya información dio durante su discurso del lunes pasado en el Concejo Deliberante.

"El refugio para mujeres en situación de violencia fue inaugurado en marzo de 2008 y durante diez años su dirección solo ha estado a disposición del Área de la Mujer del municipio, de la Comisaría de la Mujer y de los juzgados que atienden las causas de violencia familiar", le aclararon, al tiempo que señalaron que divulgar ese tipo de información sensible puede ocasionar "daños irreparables".