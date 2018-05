Peñarol y una despedida lógica ante el poderoso San Lorenzo

Peñarol, acompañado de un buen puñado de hinchas, se despidió de la temporada 2017/2018 de la Liga Nacional de Básquetbol tras caer 107 a 90 ante San Lorenzo. El bicampeón cerró la serie 3 a 1 en el Polideportivo Islas Malvinas y clasificó a los cuartos de final de la competencia, e irá en busca del "tri" que históricamente solo pertenece al club marplatense.

Se dio la lógica. El superpoderoso conjunto de moda en el básquetbol nacional, con su jerarquía, marcó las diferencias aunque tuvo que luchar y esperar hasta el inicio del último cuarto para asegurar el triunfo.

Es que el "Milrayitas", envalentonado por haber "rascado" el festejado triunfo del viernes, se dio cuenta que podría plantar pelea. Y otra vez el equipo estuvo a la altura, aunque toda la noche corrió de atrás y sus remontadas dentro del mismo juego no le alcanzaron para doblegar al equipo de Gonzalo García.

Gabriel Deck, con 29 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias fue la figura de San Lorenzo, acompañado de Nicolás Aguirre (16 tantos, 11 asistencias). El elenco de Boedo fue amplio dominador de principio a fin.

San Lorenzo salió a jugar decidido a terminar la historia esta noche. Y Peñarol, no supo frenar a su rival, que encontró facilidades para los rompimientos y libertad para lanzar desde el perímetro. Con Brown y Pettigrew, figuras en el juego anterior y ahora atentamente defendidos, las ofensivas fueron forzadas para los marplatenses. Apostó bajo el poste a Leiva, en duelo con Justiz Ferrer y el pivot aportó sus seis puntos.

En cuatro minutos, el equipo de Boedo ya ganaba 6-18. La mediacancha visitante se hizo un festín. Sin tiro exterior, Peñarol de todos modos pudo apostar a lanzamientos en la pintura y frenar ese embate de su rival. Con 5/10 en triples y dominando también en los rebotes (11 a 4), San Lorenzo cerró el primer "chico" al frente 22 a 33.

En la reanudación, los dirigidos por Gonzalo García volvieron a sacar la máxima con un triple de Vildoza (24-36). Pero Peñarol mejoró su postura defensiva. Y encontró en Diego Guaita una mano "caliente" que le dio los puntos desde afuera (3/3 en triples) que le venían faltando. Así, pasando la mitad del cuarto, puso en aprietos a San Lorenzo. Estampó un parcial de 9-2 con las "bombas" de Guaita y se puso a tres (41-44) a falta de 2m26s para el descanso largo.

La visita, pese a no haber atacado con la fluidez del segmento anterior, se las rebuscó con un gran Gabriel Deck, casi indetenible. Peñarol siguió peleando y se fue al entretiempo siete puntos abajo (43-50), todavía en partido e ilusionado con seguir dando batalla.

El comienzo tercer período parecía sepultar todas las esperanzas para Peñarol, que volvió dormido y permitió que un San Lorenzo enfocado sacara en dos minutos, la máxima de la noche (43-60), con Tucker y Justiz Ferrer imparables y redondeando un parcial de 13-0 entre el final del parcial anterior y el inicio de este.

Pero otra vez el conjunto marplatense mostró lucidez mental para salir del apremio, no irse del partido, bajar la cabeza y volver a empezar. Con Leiva guapeando en la pintura, el empuje de Gianella y una "bomba" de Todd Brown se colocó a cuatro (63-67). El norteamericano, tras una defensa, lanzó de tres para ponerse a uno, pero falló su tiro.

San Lorenzo salió del apremio con un triple de Aguirre acompañado de un buen pasaje de Joel Anthony. Así y todo, el "Milrayitas" achicó en el último minuto y se fue abajo 70-78.

Peñarol parecía proponer un último acto más peleado. Guaita metió su cuarto triple en el arranque para quedar a cinco (73-78). Pero San Lorenzo respondió en dos minutos con un parcial demoledor de 12 a 0, con un buen pasaje de "Penka" Aguirre (73-90). Fue el gatillazo final para toda ilusión del pueblo "Milrayitas". Y la demostración cabal del poderío del bicampeón.

Desde allí al final, el elenco de Gutiérrez siguió batallando pero sin la intensidad de toda la noche. Y San Lorenzo sacó a relucir todo su talento para, en cada contraataque, ampliar la diferencia.

Los minutos finales tuvieron a los hinchas alentando y aplaudiendo a su equipo a modo de despedida de una temporada adversa, con un presupuesto acotado, el estreno como entrenador del ídolo Leo Gutiérrez y donde todo costó el doble. En definitiva, Peñarol puede decir que logró la permanencia y que le dio batalla al bicampeón y amplio dominador de la Liga Nacional.

No es poco, por más que las épocas de gloria se extrañen y con el paso del tiempo, sean aún más grandes.

Síntesis

Peñarol (107): Nicolás Gianella 8, Todd Brown 15, Steffphon Pettigrew 18, Alejandro Diez 6 y Martín Leiva 13 (FI); Diego Guaita 19, Diego García 0, Nicolás Zurschmitten 9, E. Okoye 2. DT: Leonardo Gutiérrez.

San Lorenzo (90): Nicolás Aguirre 16, Selem Safar 17, Dar Tucker 16, Gabriel Deck 29 y Javier Justiz Ferrer 11 (FI); José Vildoza 3, Matías Sandes 2, Joel Anthony 13. DT: Gonzalo García.

Parciales: 22-33, 43-50, 70-78.

Estadio: Polideportivo “Islas Malvinas”.

Arbitros: Oscar Britez, Alejandro Ramallo y Alberto Ponzo