Impulsan otro proyecto para regular los grupos de running, pero sin que paguen una tasa

El presidente del bloque de concejales de 1Pais, Ariel Ciano, presentó un proyecto de ordenanza para crear un registro de grupos de entrenamiento físico recreativo en espacios públicos.

A diferencia de la controvertida iniciativa impulsada por el edil del Pro, Guillermo Volponi, el expresidente del HCD descartó la posibilidad de cobrar una tasa a las personas que corren por la costa marplatense.

En el expediente, Ciano explicó que “hay que buscar desterrar la organización de grupos en manos de personas sin experiencia, improvisados, sin que los mismos hayan tomado recaudo alguno con sus discípulos, etc., que atente contra la actividad y ponga en riesgo la salud de los asistentes”.

En ese contexto, el edil massista reclamó “fijar pautas mínimas de funcionamiento sin que ello implique aplicar criterios burocráticos de desarrollo ni menoscabar los derechos de quienes pretenden usar el espacio público”.

A su vez, Ciano remarcó que “lo más importante es la salud de los ciudadanos, a la vez hay otro dato de gran relevancia que es que la práctica de deportes y actividad física en espacios públicos, se encuentra en un vacío legal, ya que no existe ordenanza alguna que la regule”

“Es importante potenciar el trabajo de los profesores que impulsan estas actividades en el marco de condiciones que brinden previsibilidad o orden. El municipio debe auspiciar este tipo de actividades con ordenamientos que ayuden a la actividad, mejoren su crecimiento y destaquen las ventajas del ejercicio continuo como parámetro esencial de calidad de vida”, concluyó el concejal.

Por su parte, la concejal de Acción Marplatense, Claudia Rodriguez, cuestionó el proyecto de Volponi. "El deporte debe ser fomentado. Buscar lucrar con estas actividades va en contra del espíritu y la identidad de una ciudad como la nuestra, que precisamente ofrece escenarios naturales para ser disfrutados por todos, no sólo por los que pueden pagar”, dijo la edil de AM, quien remarcó: “Con el criterio del concejal, el municipio debería cobrarle a los que hacen surf en grupo o salen a andar en bicicleta. ¿Cuál es el límite? No nos parece ni una política pública seria ni un buen antecedente”.



“Al extitular del Emder lo único que le faltaba después de privatizar el maratón y reducir los programas en los barrios, es querer cobrarle a la gente por disfrutar del espacio público. ¿No querrá también cobrar una tasa por cruzar en las esquinas o a los grupos de jóvenes que se reúnen en las plazas?” añadió.



Por otra parte, Rodríguez dijo: “Además se está dejando de lado el aspecto turístico y la importancia que tiene para Mar del Plata. Lucrar con los espacios recreativos y atractivos turísticos va en contra de los intereses de la ciudad, nuestra costa estaba en trámite de ser declarada patrimonio natural y cultural ya que es el único lugar de la Argentina donde la barranca verde se junta con el mar”.



Para finalizar, la concejal pultista señaló “Creemos que todas las actividades saludables deben ser fomentadas, se han recortado muchas acciones del estado municipal como las esquinas saludables o la cantidad de encuentros deportivos en los barrios, ni hablar de los polideportivos, avanzar ahora con esto solamente sigue afectando no sólo las prácticas deportivas sino también la salud de las personas. Nuestra ciudad es para ser disfrutada por todos, no sólo por los que pueden pagar”.