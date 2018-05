Malgor: "Antes de cobrar una tasa, deberían poner baños para los que hacen actividad física en la costa"

"Me parece increíble que nos preocupemos por cuánto va a ser la tasa que le cobremos al instructor de un movimiento que tiende a la salud de la población, en vez de estar atentos a que la persona que elige la actividad física al aire libre tenga un baño en la costa de Mar del Plata", disparó el entrenador Leonardo Malgor sobre el proyecto del concejal del PRO, Guillermo Volponi, que busca “establecer medidas de seguridad y control” para los grupos de personas que realizan actividad física en lugares públicos.

A través de un proyecto de ordenanza, el edil advirtió sobre la necesidad de regular las prácticas deportivas comerciales al aire libre, lo cual implicaría establecer “un ordenamiento del uso de los espacios públicos y medidas de seguridad”, además de la creación de un registro de grupos de entrenamiento físico y entrenadores físicos personales, con el objetivo de “garantizar la aptitud profesional de los instructores y de sus conocimientos en primeros auxilios y reanimación cardio pulmonar”.

Los entrenadores deberán tramitar un permiso emitido por el Emder para poder coordinar actividades físicas en espacios públicos y al aire libre. Por ese permiso, los instructores deberán abonar lo dispuesto en la ordenanza fiscal aprobada semanas atrás en el Concejo Deliberante.

En diálogo con Radio 10 Mar del Plata, Malgor consideró: "Yo estoy a favor de que se haga un registro, se nos cobre una tasa y además se sepa a quiénes somos y con qué título contamos, porque nosotros ejercemos una actividad comercial".

"Pero es increíble que un movimiento que tiende a la salud de la población y que elige la actividad física al aire libre no tenga un baño en la costa de Mar del Plata", remarcó el reconocido entrenador local sobre la propuesta de Volponi y agregó: "Me parece mal que antes de lanzar el proyecto no se hayan ocupado de brindar servicios".

"Parece que acá el tema somos los líderes de los grupos de running", aseguró Malgor y se preguntó: "Quién controla a los equipos de rugby, fútbol o hockey que destrozan el parque primavesi. O a los grupos de roller, surf o paddle surf".