La UTA no descartó un paro si no se resuelve esta semana el aumento del boleto

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Mar del Plata, Sergio Medina, no descartó impulsar una medida de fuerza si esta semana no se define en el Concejo Deliberante, un nuevo aumento del boleto de colectivo.

Este lunes los ediles que conforman la Comisión de Transporte, resolvieron nuevamente mantener en debate el pedido de los empresarios de llevar la tarifa a $14,19 y el informe del Departamento Ejecutivo que estableció el valor en $11,56.

Ante esta situación, Medina aclaró que “el aumento del boleto no depende de nosotros. Pero esta suba de la tarifa va atado a la paritaria. Si por ejemplo, la paritaria está en un 30%, con una tarifa que suba al 15%, no queda acorde y hay que hacer un reajuste porque sino las empresas no pueden pagar el aumento”, dijo el dirigente, en diálogo con 0223.

Ante esta cuyuntura, remarcó que “desconoce” el costo del boleto pretendido tanto por las cámaras transportistas como por el estudio de costos realizado por el Ejecutivo, aunque puso como agravante de esta situación que “este mes los choferes cobraron un 5% menos porque se suponía que ya iba a estar el aumento del boleto aprobado”.

¿Si no se aprueba el aumento del boleto, podría haber un paro?, se le preguntó a Medina, que respondió: “Puede haber un paro o un achique del servicio nocturno, todavía no sabemos. No lo descartamos”, evaluó.

“Tiene que haber voluntad de aquellos que tienen que tratar el aumento de las tarifas. No estoy en el tema. Pero la empresa debía pagar este mes con un aumento. Tampoco sabemos si puede afectarnos si se aprueba a $11 o a $14, aunque hay una diferencia importante en ambos valores. La empresa no nos ha manifestado nada, así que no sabemos. De igual manera, suponemos que debería estar definido el aumento del boleto esta semana”, concluyó Medina.