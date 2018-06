Encontraron un murciélago con rabia en la zona de la Universidad

El Departamento de Zoonosis detectó un caso positivo de un murciélago con virus rábico en la calle Funes al 3300, a metros del complejo de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Por tal motivo, el Municipio realizará una vacunación antirrábica gratuita de perros y gatos puerta a puerta. Asimismo aclaró que ante una mordedura del animal "no hay que entrar en pánico".

“A partir de este caso se hace un control de foco, se notifica a la Universidad y una vacunación antirrábica gratuita de perros y gatos mayores de 3 meses puerta a puerta en la zona comprendida por las calles Funes entre Primer Junta y Avellaneda, y Roca entre Dorrego y San Juan. En los casos en que las mascotas ya tuvieran la vacunación, se procede a realizar una revacunación. Posteriormente, mañana viernes y el sábado se instalará un puesto fijo de vacunación”, informó Daniel Gagliardo, jefe de División a cargo del Departamento de Zoonosis.

“Estos pasos están contemplados en la Ley de Profilaxis Contra la Rabia que indica aumentar los anticuerpos de animales que hayan sido vacunados para reforzar ante cualquier peligro de contagio. En estos casos, la vacunación es obligatoria por el riesgo que implica contraer esta enfermedad”.

Asimismo, el profesional explicó que “los murciélagos que hay en la zona no son hematófagos, es decir, no se alimentan de sangre y, por lo tanto, no atacan. Son animales frugívoros e insectívoros y lo hacen principalmente de noche, y viven en colonia o familia. Si son encontrados durante el día, caídos, en paredes, es que algún problema neurológico tienen ya que se orientan por un radar sonoro, éste deja de funcionar y no se orientan. Estos problemas neurológicos pueden ser rabia”.

PRECAUCIONES EN CASO DE MORDEDURA

Desde Zoonosis indicaron que en caso de mordedura, hay que lavar la herida con agua y con jabón y acercarse al Instituto Rómulo Etcheverry de Maternidad e Infancia (IREMI), ubicado en San Martín 3752, donde funciona el Departamento de Control Antirrábica que funciona de lunes a viernes hasta las 17 y sábados y domingos hasta las 13. Y, en los casos de una mordedura a una mascota, hay que llevar al animal al Departamento de Zoonosis, ubicado en Hernandarias al 10.200.

Por último, Gagliardo manifestó que “en los casos donde se encuentren murciélagos lo recomendable es no tocarlo con la mano desnuda sino que se debe hacer con guantes de cuero, ponerlos en algún tipo de contenedor con ventilación para que respire (si está vivo) y remitirlo a Zoonosis para su estudio. En el caso de un animal muerto, ponerlo en doble bolsa de polietileno, en un recipiente con hielo para su conservación y también remitirse a la dependencia municipal”.