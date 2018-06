Alto acatamiento al paro docente en escuelas públicas y privadas: el 25 se suman al de la CGT

El Frente Gremial Docente Bonaerense junto al Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) realiza este viernes otro paro, reclamando por la falta de negociaciones en la paritaria, que ya lleva casi dos meses sin ninguna novedad, luego que la gobernadora Vidal decidiera dar dos adelantos “a cuenta” que suman un 10%, pero que no son remunerativos y algunos "están atados al presentismo", según denunciaron los trabajadores.

Ayer jueves el Suteba se adhirió a la medida de fuerza convocada por la Ctera a nivel nacional –que no contó con la participación de los docentes de educación privada- y contó según los gremialistas, con una adhesión del 90% en toda la provincia.

En diálogo con 0223, Gustavo Santo Ibánez, secretario general del Suteba local, sostuvo que este viernes el acatamiento al paro en las escuelas públicas provinciales “fue del 80% en Mar del Plata y se mantiene en el 90% a nivel provincial”.

“Hay trascendidos por los medios que el Gobierno estaría pensando una nueva propuesta pero oficialmente ni en conversaciones informales, no hay nada. La Gobernadora no solo no resuelve este problema salarial con los docentes sino también con el resto de los estatales. En este contexto económico, Vidal está ausente de todo”, remarcó el dirigente docente.

Y en ese marco, agregó que la CTA de Hugo Yasky va participar del paro del día 25, promovido por la CGT, donde el Suteba se sumará: “Creemos que va a ser absoluto. Las calles van a estar desiertas y será un fuerte llamado de atención al Gobierno, que debe cambiar las medidas económicas. El pago con el FMI lo van a pagar los trabajadores”, cuestionó Santo Ibánez.

"Los docentes quieren participar del paro del 25"

Por su parte Adriana Donzelli, secretaria adjunta del Sadop, estimó que “más del 50% de los docentes de las escuelas de educación privada se adhirieron al paro”.

En ese contexto, indicó que la participación a la huelga “fue una de las mayores en lo que va del año” y puso como argumento la participación que el gremio tendrá en el paro del 25 de junio convocado por la CGT.

“Los docentes nos están pidiendo participar. Este aumento unilateral que hizo la Gobernadora, no es remunerativo, es por única vez, no lo cobran los jubilados y muchos los cobran en carácter del presentismo. El sueldo en definitiva no se ha modificado desde el año pasado y esta suba esta por fuera de la negociaciones paritarias”, concluyó la también dirigente de la CGT Mar del Plata.



Los docentes exigen la Banca 25 para exigir la “emergencia educativa”

En un contexto con numerosos reclamos por distintos inconvenientes en escuelas –sobre todo por falta de calefacción- y con el Consejo Escolar intervenido, referentes de ATE y del Suteba se presentaron este jueves para reclamar a los ediles por la Banca 25, donde se pretendía exponer los problemas de infraestructura escolar.

Claudia Rey, de la Comisión directiva Ate, expresó en diálogo con este medio digital, su malestar por la decisión de poder usar la Banca 25.

“No sabemos porque razón se denegó el uso de la Banca ni tampoco sabemos porqué está intervenido el Consejo Escolar, ya que es un acto totalmente anti democrático. No ameritaba la intervención. Es una interna política que se va a postergar hasta la próxima elección. Tomamos como espejo la situación en Moreno, donde ya llevan casi 1 año de intervención”, remarcó la dirigente del gremio estatal.

A su lado, Zulema Casanova, secretaria de salud del Suteba General Pueyrredon, recordó que desde el gremio bonaerense “habíamos entregado una carpeta con la situación edilicia de Mar del Plata y queríamos defender nuestra posición en la Banca 25. Porque queremos que se declare la emergencia educativa en el distrito. El Concejo escolar está paralizado en muchos aspectos. Mientras tanto alrededor de 40 escuelas están sin calefacción y muchas con turno reducido”, concluyó la dirigente docente.