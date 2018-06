En junio, la Municipalidad secuestró 18 remisses ilegales

La Subsecretaría de Transporte y Tránsito, a través de la División Contralor, secuestró un total de 18 remises ilegales en un mes. Estas tareas se llevaron adelante, principalmente, en distintos centros de atención médica, barrios y en bancos que son lugares propicios para actuar en flagrancia.

El personal toma en cuenta las observaciones diarias en los principales centro de atención médica, donde se monta guardia a la espera de servicios no habilitados que trasladen a pacientes. También se intenta dar con algunos números telefónicos que circulan en las redes y se trabaja en los alrededores de estos bancos o sanatorios, ya que los infractores están al tanto de estas verificaciones.

Este jueves, a raíz de varias denuncias de los vecinos, se pudo dar con tres unidades en la zona del barrio El Coyunco y Gloria de La Peregrina y otros dos, en el Banco Industrial ubicado en avenida Colón y Don Bosco.

“Trabajamos diariamente contra los remises ilegales, pero también lo hacemos con aquellos que no tienen habilitación para transportar mercadería. Me pasó en los 25 años que llevó en las calle varias veces que -ante una inspección- nos falte uno de los elementos para secuestrar, por más que el olfato del inspector tenga la seguridad de que se trata de un transporte no habilitado. Esto no es matemático, ayer dimos con cinco autos, pero hay otros días que damos con un remis en todo el día de trabajo”, afirmó el subsecretario Claudio Cambareri.

En este sentido, agregó: “Hay que tratar de brindarle a los Jueces de Faltas todos los elementos en orden, para evitar recursos de parte de los abogados y velar por aquellos que sí están en regla. La gente puede colaborar con nosotros de gran forma al no consumir este tipo de unidades, que no tienen seguro para pasajeros, VTV y no responden a ninguna agencia habilitada en caso de un siniestro o algún incidente con el pasajero”.