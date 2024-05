Extienden el plazo para inscribirse a los Juegos Bonaerenses

El plazo para inscribirse a los Juegos Bonaerenses 2024 se extendió hasta el lunes 13 de mayo, según indicó la Municipalidad de General Pueyrredón en las últimas horas. Hasta el momento se anotaron 4400 habitantes de Mar del Plata y Batán.

Quienes deseen participar, para competir en diversas disciplinas culturales y deportivas, con referentes de toda la provincia, deberán presentar en formato virtual la Ficha de Autorización y Salud, además de la fotocopia del DNI en www.mardelplata.gob.ar/juegosbonaerenses2024

Asimismo, en esta plataforma se encuentra toda la información y reglamentos. Para el caso de las personas con discapacidad, es necesario consultar otros requisitos.



Por otro lado, el Municipio dispuso de dos centros de atención presencial en la ciudad, para quienes lo necesiten: la oficina de Deporte Social (Pista de Atletismo) o la Oficina de Promoción Cultural (Belgrano 2740) de lunes a viernes de 8 a 15.

Principales aspectos de los Juegos



Además de los deportes tradicionales, la competencia incorpora este año múltiples opciones enfocadas en las diferentes categorías, e incluye deportes grupales, de pareja e individuales, tales como atletismo, básquet de 3 contra 3, cestoball, vóley, judo, lucha, taekwondo, canotaje y skate, ajedrez y damas, caminata, entre muchos otros.



En cuanto a la competencia en las disciplinas culturales también se diversifica la oferta, ya que quienes se inscriban podrán participar en arte circense, artes plásticas -que incluye dibujo, objeto artístico, pintura y mural-, cocina, conjunto musical de cumbia, danzas folklóricas, danza tango, fotografía, freestyle, literatura (cuento y poesía), malambo, música rock, solista vocal, stand up, teatro, videominuto, entre otras.



Entre las categorías establecidas, dentro del segmento de juveniles, se encuentra la de Sub 15, para quienes nacieron en los años 2009, 2010, 2011 y 2012; Sub 18, en la que podrán inscribirse los nacidos en los años 2006, 2007 y 2008 y la categoría única que abarca a los nacidos entre los años 2006 y 2012 inclusive.



También habrá competencias para la categoría única de personas mayores, que comprende a las personas que nacieron en el año 1964 inclusive y anteriores; y la categoría única para personas con discapacidad, destinada a quienes nacieron en 2012 inclusive y anteriores, pero en este último caso existe un reglamento específico para las disciplinas de cultura y para cada disciplina.