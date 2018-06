La Iglesia y el #NiunaMenos: “Estamos 100% de acuerdo pero que no se mezcle el tema del aborto”

Para el obispo de Mar del Plata Gabriel Mestre, el reclamo del “Ni Una Menos” contra la violencia de género que se realiza este lunes en todo el país es genuino pero debe estar “desconectado” del debate sobre el aborto.

“La Iglesia está 100% de acuerdo en la propuesta genuina. Fijate que las dos mujeres fundadoras de esta marcha piden claramente desconectar el tema del aborto. Esto es muy significativo siendo que sus hijas murieron siendo víctimas de violencia de género. El 'Ni Una Menos´ bien entendido es un elemento totalmente evangélico y cristiano sobre la violencia de género y también el 'Ni uno menos´ aplicado a la violencia hacia cualquier niño o niña”, explicó Mestre, en diálogo con 0223.

En ese punto, el presbítero aclaró que “el caso concreto del aborto, para nosotros y para el ámbito científico, claramente hay vida en el seno de la madre”.

“Para la Iglesia la discusión sobre el aborto es un tema clave y claro y hay una unidad en el movimiento cristiano católico: así como hay cortocircuitos por temas político partidarios entre los curas y obispos, porque está bien que haya una mirada distinta que ayude a construir un cierto consenso, en el tema del aborto es absolutamente claro”, remarcó el obispo.

Y argumentó: “Nuestra postura apunta claramente a la defensa y el cuidado de las dos vidas y marcaría dos cuestiones: primero es de una mirada absolutamente misericordiosa de la mujer que por distintos motivos, sobre todo cuando es víctima de violencia, ha caído en la realidad del aborto. La Iglesia hace muchos años que a través de distintas organizaciones acompaña esta realidad. Y el otro punto es plantear que en este tema se pueda tener una mirada distinta pero en otros temas, poder llegar a compartir una tarea y llevarla adelante. Aunque el aborto en un punto nos divide”, expresó.

"El Estado debería preocuparse a que ninguna mujer sufra de violencia de género"

¿En relación al aborto, la mirada de la Iglesia puede cambiar cuando una mujer fue víctima de violencia?, le repreguntó este medio.

A lo que el obispo, respondió: “Nuestra mirada es absolutamente la misma. No tenemos que llegar a ese punto y el Estado debería preocuparse a que ninguna mujer sufra de violencia de género y menos que esté en una situación de embarazo no deseado producto de la violencia de género o de una violación, lo cual es aberrante que en estos tiempos ocurran estos hechos. Y cuidemos a las pibas de nuestros barrios para que no llegue jamás a una situación de este tipo. La educación sexual no se reduce a repartir preservativos”, concluyó Mestre.