Alertan sobre el uso de suplementos dietarios sin consulta previa a un profesional

Kevin tiene 19 años, desde hace tres entrena diario y hace uno que comenzó a utilizar complementos deportivos para complementar sus ejercicios de musculación. A su dieta diaria suma la popular whey protein. Para lograr el cuerpo trabado que desea, al abono mensual del gimnasio, añade unos 2.000 pesos más por mes en su frasco de proteínas, que compra por internet.

El joven, dice estar contento con los resultados que obtuvo. Según él, hay una gran diferencia en su masa corporal desde que consume las proteínas y afirma que hace uso consciente del suplemento.

Si bien Kevin los compra por internet, hay locales especializados donde pueden adquirirse, además de farmacias, supermercados y algunos gimnasios.

Los expertos alertan sobre su uso sin consultar a un profesional; en la mayoría de los casos, dicen, no se necesitan y, en otros, pueden afectar la salud.

Según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), los suplementos deportivos "están destinados a enriquecer la incorporación de nutrientes en la dieta de personas sanas que presentan necesidades dietarias básicas no satisfechas o mayores a las habituales". Al organismo solo le compete regular los suplementos importados y no puede actuar mucho sobre la oferta en Internet, donde no se puede asegurar la procedencia e inocuidad de los productos.

Ángeles es empleada en un local céntrico dedicado a la venta de estos suplementos de nombres impronunciables, envasados en frascos plásticos. Ella asegura que entre la clientela "hay de todo", reconoce que la mayoría son hombres que no necesariamente compiten, pero también van mujeres que quieren ganar músculos.

Según el Médico Deportólogo Jorge Fernández, estos productos no presentan alta efectividad, entre sus pacientes hay un número importante que los consume, "algunos lo hacen por vagos y otros porque el grandote del gimnasio se los recomendó" dice.

Para Fernandez, estos suplementos deberían venderse con receta porque los compra cualquiera. Los piden porque los ven en Isntagram, dice y agrega que "hoy ves que los toman deportistas de alto rendimiento, fisicoculturistas y chicas que hacen zumba dos veces por semana".

El especialista se;ala que lo adecuado es "tener una alimentación mejorada con aporte proteico si buscan un beneficio estético, pero siempre con supervision médica" ya que un mal uso de los suplementos puede llevar a hipervitaminosis.

Para finalizar, Fernández indica que, algunos pacientes que visitan su consultorio han presentado cuadros de nerviosismo, visión borrosa,dolor de pecho, aumento de la frecuencia cardíaca y de presión, cefaleas, dolores articulares y trastornos gastrointestinales , entre otros síntomas, producto del consumo de estos cócteles.