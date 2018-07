Espectacular festival en Alvarado

No falló. Ni el Día del Amigo, ni el frío y la lluvia, ni que sea 20 de mes y mucha gente no tenga plata para ir a ver un Festival de Boxeo. Definitivamente, este tipo de eventos que llegó para quedarse, no tiene nada que le quite público, que sea mejor plan para los amantes de este deporte. Y así quedó demostrado en la noche del viernes en el Gimnasio "Facundo Moyano" con más de 600 personas viviendo una gran velada con nueve peleas amateurs de altísimo nivel y muy emotivos y el combate de fondo entre dos debutantes en el profesionalismo, en el que Miguel Oyarzabal de Buenos Aires, se impuso por puntos en fallo dividido al representante local Joel "El Gallo" Manríquez.

El viento y la llovizna parecían ser un impedimento para que mucha gente se acercara. Sin embargo, pasadas las 20, se empezaron a agolpar en el hall de entrada de la sede de Rodríguez Peña 4984 y de a poco fueron subiendo al primer paso para ocupar los mejores lugares del ring side. Pasadas las 21, ya con la presencia del presidente del club "Wenchy" Méndez en primera fila junto a varios integrantes de la Comisión Directiva, fue la presentación oficial a cargo de Pablo Pérez, hubo un combate de exhibición y arrancó la fiesta con la maratón de peleas amateurs.

De las nueve que hubo previas a Manríquez, seis tuvieron a exponentes del Gimnasio Alvarado que entrenan bajo las órdenes de Roberto y Gabriel Villalobo. Y el saldo fue más que positivo, más allá del resultado, por el nivel que mostraron los "toritos" que encontraron un lugar de entrenamiento y que conforman una familia en el espacio que coordina el "Turco" Roura, quien estuvo atento a todo lo que sucedía en la noche, pendiente de cada detalle y que nada faltara.

Hubo tres victorias dos empates y una derrota ajustada de Gonzalo Hugo frente a Iván Menotti de GMB Box. Franco Rocha y Giuliana Risso no se pudieron sacar ventajas ante Kevin Méndez y Karen Patrone, respectivamente. Los que festejaron fueron Matías Prome ante Axel Cepeda en las tarjetas; Matías Burgois hizo un muy buen combate, revirtió lo que había arrancado cuesta arriba y se quedó con el triunfo por RSP (Referi suspende pelea) en el tercer round sobre Matías Álvarez; por último, en el cierre de las amateurs, hubo una de las peleas más esperadas, subió al ring Braian Gómez para debutar en su "casa", sacó pecho y mostró la bandera de Posada del Inti que tanto lo ayudó en su lucha contra las adicciones y arriba luchó, trabajó, no la tuvo fácil, pero terminó sonriendo con el fallo de los jurados que lo dieron vencedor con lo justo de Enzo Estévez.

En el medio hubo un corte para que la gente pudiera disfrutar del servicio de cantina que llevaron adelante los propios dirigentes del club junto a las agrupaciones y la subcomisión de Mujeres y la palabra del presidente "Wenchy" Méndez que felicitó por la organización, agradeció al "Turco" Roura y todos los que hicieron posible para hacer de Alvarado este club con arraigo en el boxeo y prometió que estos festivales se van a continuar realizando.

Para lo último, quedó la frutilla del postre. El fondo profesional con dos debutantes que no se dieron respiro y ofrecieron un muy buen espectáculo, en el que prevaleció la paridad, cuando uno parecía tomar ventaja el otro reaccionaba. Por eso, sin cuentas de por medio, todo se definió en las tarjetas y ahí los jurados lo dieron como ganador por puntos en fallo dividido a Miguel Carrizo del Gimnasio Oyarzabal sobre el representante del Club Alvarado, Joel "El Gallo" Manriquez.

Y así pasó otra gran noche de boxeo en Jara y Peña. Los festivales definitivamente llegaron para quedarse, fue la tercera velada en lo que va de 2018 y se ilusionan con doblar el número para el cierre de año. La gente volvió a decir presente y encontró en el Gimnasio "Facundo Moyano" un lugar donde disfrutar del boxeo, y un espacio para encontrarse con amigos, a tal punto que no tuvieron que ir a festejar el día a ningún lado, sino que lo pudieron celebrar como más les gusta, viendo los espectáculos que se brindan arriba del ring.