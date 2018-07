Sin fútbol de la Liga Marplatense

En un 2018 que venía bastante bien en cuanto calendario y más si se lo compara con el mal clima que hubo en 2017, este sábado la Liga Marplatense de Fútbol suspendió la disputa de la séptima fecha del Torneo Apertura "Norberto Eresuma", debido a las condiciones de los escenarios que no se presentan aptos para el desarrollo de la actividad. Toda la jornada pasará para el sábado 28 de julio.



La programación completa, que se mantendría para el sábado próximo:

Cancha de Cadetes

13hs, Cadetes vs Once Unidos (Abboud, Samatán y Romero)

15hs, Colegiales vs Los Andes (Cingolani)

Cancha: Libertad

13hs, Huracán vs Al Ver Verás (Mustafá, Quadarella e Izza)

15hs, Libertad vs General Mitre (Gerez)

Cancha: River

13hs, General Urquiza vs San Isidro (Miranda, Baquero y Chávez)

15hs, Peñarol vs Independiente (Mella)

Cancha: Kimberley

13hs, El Cañón vs Alvarado (Orellana, Ruíz Díaz y Carmona)

15hs, Kimberley vs River (Sanz)

Cancha: Banfield

15hs, Banfield vs Atlético Mar del Plata (Llona, Gutiérrez y Avero)

Cancha: Deportivo Norte

14hs, Deportivo Norte vs Unión (Mele, Contreras y Lastra)

Cancha: Nación

15hs, Nación vs Quilmes (Millas, López y Arrendazzi)

Cancha: Argentinos del Sud

14:30hs, Argentinos del Sud vs San Lorenzo (Campagnoli, Rodas y Loza)

Cancha: Talleres

15hs, Talleres vs Racing (Mayerr, Núñez y Dïaz)

Cancha: Boca

15hs, Boca vs San José (Monteagudo, González y García)