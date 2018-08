Un título y un subcampeonato de Mar Chiquita en Olavarría

Las chicas de Mar Chiquita no dejaron dudas, ganaron de punta a punta y sumaron una nueva estrella provincial.

Mar Chiquita Vóley cumplió un excelente Torneo Provincial de Clubes en Olavarría. El "rojinegro" jugó las finales de ambas ramas. Las chicas fueron campeonas al superar en la final a Olimpo de Bahía Blanca por 3-1, y los varones chicos cayeron ante Cañuelas 3-2 en la definición.

El equipo femenino logró llegar a la final sin ceder sets. En la zona superó a Estudiantes de Pehuajó, Racing (Olavarría) y Cedetalvo. En cuartos dejó atrás a Pueblo Nuevo (Olavarría), en semis a Unión 3-0 y en la final se impuso 3-1 a Olimpo de Bahía Blanca. Ahí el equipo de Alejandro Tisera tuvo a Cecilia Peralta como goleadora con 33 puntos seguida por su hermana Agustina (11) y Mercedes Perazzo (10). El título fue el sexto en ocho años. Ya había ganado en 2011, 2012, 2013, 2015 y 2016.

Los chicos de Agustín Rodríguez no pudieron en la final. Pasaron la zona con tres victorias: Racing (Olavarría), Mariano Moreno (Olavarría) y Tiro Federal (Bahía Blanca). En semis superó a Once Unidos 3-2 y en la final no pudo con Cañuelas 2-3. Así cortaron una racha de 4 títulos provinciales consecutivos.