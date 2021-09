Once Unidos quebró todas las rachas

Cada año, llegar a jugar una final contra Mar Chiquita Vóley, era casi sinónimo de perderla. Más allá de las ilusiones y la expectativa puesta en cada partido, todos sabían que era una misión imposible. Y así, MCH comenzó a gestar una imbatibilidad que llevaba 15 años y 29 títulos en fila. Hasta que apareció Once Unidos y terminó con todo eso, logró su primera coronación local y acabó con la hegemonía con un emotivo 3 a 2.

El partido comenzó con un set de otro encuentro, no era de una final y tampoco reflejó lo que sería el resto del juego. Las dirigidas por Germán Denappole tuvieron un arranque inmejorable y se llevaron la manga por un categórico 25 a 12, que demostraron la ganas e intensidad de Once Unidos, que no quería ser invitado a la fiesta de nadie. En el segundo parcial, ya fue todo más parejo, la visita se acomodó en el partido y se quedó con el set por 25 a 20 para poner el 1 a 1.

En un encuentro tan cerrado, los detalles hacían la diferencia y en el tercero esos detalles fueron para el albiverde, que no falló en las pelotas claves y lo ganó 25-23 para quedar a un solo set de la hazaña. En las gradas y desde las casas se alentaba con entusiasmo. Entre cantos y el aliento incesante se comenzó a sentir el calor de la tribuna, el desahogo por apoyar, en el primer partido con público tras la pandemia.

Sin embargo, Mar Chiquita sacó su chapa y experiencia para avisar que no festejen antes de tiempo, mostró autoridad y supremacía para ganar el cuarto 25-17 y forzar un quinto y decisivo set. Fue todo dramatismo. La visita sacó una rápida ventaja de tres y parecía que iba a ser el mismo final de siempre, pero Once Unidos se recuperó, emparejó las acciones y llegaron igualados al 15-15. No había margen de error, el local estaba ante una oportunidad única y no la dejó pasar, pasó al frente de la mano de Agustina Romeo, y tras una buena defensa, María Bellemour selló el 17-15 definitivo que desató la fiesta albiverde, coronó mucho trabajo, mucho esfuerzo y cortó una racha que parecía interminable, y finalmente terminó.

El plantel campeón estuvo conformado por: Luana Martínez, Valentina Ricco, Camila Koenig, Agustina Romeo, María Bellemour, Paloma Del Hoyo, Rocío Guido, Milagros Barragán, Iara Faramiñan, Guadalupe García, Iara Denappole, Morena Castro, Daniela Drocezesky, Lourdes Sánchez y Lara Santecchia.