En defensa de la libertad de culto: convocatoria a fieles afro umbandistas

El director del Centro de Estudios Africanistas Reino de Iemanja Bomi, baba Hugo Watenberg convocó a los fieles afro umbandistas y a la comunidad toda a sumar su adhesión a la denuncia caratulada contra El Diario de Mariana de Canal 13 y otros que fuera presentada ante el Inadi bajo expediente 2018/36229413.

“En relación con el grave accionar de cierta prensa amarillista que insiste en vincular nuestra fe con hechos delictivos que, ciertamente, deploramos, y que nada tienen que ver con nuestro culto, y debido al uso indebido de imágenes y la perversa vinculación de la religión africana y/o umbandista con violaciones a las leyes de nuestro país, ya está hecha la denuncia" describieron desde la organización, que organizó un encuentro para este domingo.

El mismo se llevará a cabo con una reunión para juntar firmas y enviarlas luego a la delegación del Inadi correspondiente, a la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos. La cita tendrá lugar de 16 a 18 en el templo de la Mae Laura de Oxum, situado en Matheu 3158, fondo. Estarán presentes referentes religiosos y la asesora cultural, Virginia Ceratto Baños.

Los organizadores solicitan la atención de la comunidad y la difusión de la problemática "para terminar definitivamente con el atropello de algunos medios y falaces comunicadores -que tristemente forman opinión- y que solamente apuestan al rating sin reflexionar sobre la gravedad que se opera sobre tantas familias, sin contar con que van en contra de la libertad de culto que reza nuestra carta magna".

"La comunidad Afro-Umbandista no comete delitos. Ni los avala. Y no permitiremos que sigan usando falsas imágenes ni falsa información en pro del sensacionalismo.Esta convocatoria está abierta a toda la comunidad. Sea de nuestro culto o no", expresó en la previa Hugo Watenberg.