Rechazo al aborto legal: "Para nosotras no fue una derrota"

Lejos de mostrar desencanto por el revés sufrido en el Senado de la Nación, que rechazó el aborto legal, gratuito y seguro, desde la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata valoraron el intenso debate vivido en los últimos meses y adelantaron que el próximo año, cuando pueda volver a debatirse el proyecto en la cámara legislativa, las tendrá ahí "al pie del cañón".

“Para nosotras no fue una derrota. Es al revés. De por sí, que haya salido la media sanción en Diputados fue un triunfo. Que se haya viralizado el tema de tal manera, donde toda la sociedad desde abril hasta la fecha, haya debatido y opinado sobre el aborto, que tanto tiempo estuvo oculto. Ya para nosotras eso es muy importante”, explicó a 0223, Laura Elvira Hochberg, integrante de la Multisectorial de la Mujer local.

En ese punto, remarcó que el movimiento de mujeres “hizo historia”. “Que se haya roto la hipocresía y que tantas jóvenes se hayan acercado a la marea verde, eso para nosotras es importante”, valoró.

"Los senadores votaron desde lo moral, lo personal y lo religioso"

Sobre la votación en el Senado que por 38 a 31 rechazó el proyecto de ley, Hochberg admitió que en la previa, “tenía dudas” sobre el resultado final, “ya que había mucha diferencia de votos desde el principio y no era igual a lo que pasó en Diputados”, comparó.

“Estos 38 senadores que votaron en contra, perpetua la diferencia de clases y el riesgo de muerte en condiciones deplorables como lo sufren muchísimas mujeres. Ni hablar las que son hospitalizadas por practicarse un aborto en situaciones clandestinas. Los senadores no lo tuvieron en cuenta: votaron desde lo moral, lo personal, lo religioso y no desde el puesto que les toca actuar. Puedo asegurar que mal mantenerse en la clandestinidad, las mujeres van a seguir buscando la forma para interrumpir un embarazo no deseado. Ellos se tendrán que hacer cargo de lo que votaron”, razonó.

Por último, Hochberg sostuvo que “la `defensa de las dos vidas´ es una frase retrógrada y no tiene demasiados argumentos. Cuando muere una mujer, para ellos, esas dos vidas mueren. No entendieron que el debate es aborto sí o aborto no: ninguna mujer quiere abortar, todo lo contrario. Al legalizarlo, habría muchísimas menos muertes maternas. Así que el próximo año estaremos al pie del cañón para que se apruebe. Estamos acostumbrados a la lucha”, concluyó Hochberg.